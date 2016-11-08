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Tek taşı aldı açıkta kaldı

Tek taşı aldı açıkta kaldı
Diyarbakır'da Eski Vali Yardımcısı , FETÖ tutuklusu olan hakim Fatma Ç.'ye tek taş yolladı. Evlilik teklifi yaptı. Ancak teklife cevap gelmeden koltuksuz kaldı. Demir, FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa alındı. Bu arada Siirt'in Şirvan Kaymakamı Veysel Yüksel de İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı.
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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