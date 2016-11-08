Seferler iptal oldu!

Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi.
Ayrıca 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü seferi de yapılamadı.
Şehir Hatlarında ise 07.00 Büyükada-Heybeliada-Bostancı seferi gerçekleştirilemedi.
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