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Silivri'ye getirildi

06 Kasım Pazar günü tutuklanan Eş Genel Başkanı Silivri Cezaevi'ne sevk edildi

Sebahat Tuncel Silivriye getirildi

Demokratik Bölgeler Partisi () Eş Genel Başkanı , Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nden, İstanbul Silivri Cezaevi'ne sevk edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde 4 Kasım'da gözaltına alınan DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, önceki gün adliyeye sevk edilmişti.

Tuncel, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmış ve Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.

Tuncel, buradan İstanbul Silivri Cezaevi'ne sevk edildi.

Tuncel, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek için bir grup partili ile birlikte toplandığı Diyarbakır Adliyesi önünde 10 kişi ile birlikte gözaltına alınmıştı.
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  • 08 Kasım 2016, Salı 19:25
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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memo memo

kafesin icinde getirseler daha guzel olurdu

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cevapla 08.11.2016 19:49
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