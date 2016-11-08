Ma$al Cafe

Amerikan ajanları, New York'ta FETÖ'ye ait olan Masal Cafe'ye operasyon düzenledi! Böylece hainlerin toplanma yeri deşifre edildi! Bunun üzerine mekanın 1 milyon dolara satışa çıkarıldığı belirlendi. Ancak şimdiye kadar kimse ilgi göstermedi!
TÜRKİYE, Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye hainlerin firar ettiği ülkelerdeki diplomatik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu ülkelerin başında ise Amerika vardı. Çünkü teröristbaşı Fetullah Gülen, yıllardır ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki malikanesinde saklanmaktaydı. Yanında halkına kurşun yağdıran firari darbeciler de vardı. İşte bu temaslarsonrası ABD, korumaya aldığı teröristbaşı Gülen'e ilk yakın operasyonu yaptı. FBI ajanları, geçtiğimiz günlerdeörgüt üyelerinin Pensilvanya'ya geçiş noktası olan NewYork'taki Masal Cafe'yi bastı. Mekanın sahibi görünen Selahattin Karakuş'un evi de didik didik arandı... Brooklyn'de yer alan bu kafenin içinde iki kapılı çok gizli bir oda olduğu ortaya çıktı. FBI'ın New York ofisi konuyla ilgili açıklamayapmadı. Bu baskından sonra da önemli bir gelişmeyaşandı. Teröristbaşı ve üyeleri, deşifre olan mekanıellerinden çıkarmak için hemen düğmeye bastı.
YENİ MEKAN ARADIKLARI İDDİA EDİLİYOR FETÖ'cüler, Masal Cafe'yi 1 milyon dolara (yaklaşık 3.2 milyon TL) satışa çıkardı. Çevredeki emlakçılara, satış ilanıasıldı. Ancak FBI baskını nedeniyle şimdiye kadar alıcıçıkmadı. FETÖ üyelerinin söz konusu cafeyi satıp başkabir mekan arayışına girdikleri vurgulandı. Kafenin sahibi görünen Selahattin Karakuş'tan ise ses çıkmadı. Karakuş'un FBI baskını sonrasında sırra kadem bastığı saptandı. Bu arada ABD'de saklanan FETÖ'cülerin uğrak noktalarından biri de bu mekandı. Masal Cafe'yi ziyaret edenler arasında haklarında tutuklama kararı olan gazeteci Ekrem Dumanlı ile Hakan Şükür de vardı. Yine teröristbaşı Gülen'e hizmette sınır tanımayan basketbolcu Enes Kanter de sık sık Masal Cafe'ye gidip FETÖ üyeleri ile toplantı yaptı.
Masal Cafe'nin cemaatin ABD'deki kara para aklama noktalarından biri olduğu da belirtiliyor. FETÖ'cü firariler paralarını bu kafe üzerinden aklıyor. Öte yandan kafenin adının bizzat teröristbaşı Gülen tarafından konulduğu biliniyor.
Karakuş, kafeye giden firari Ekrem Dumanlı ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
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