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KPSS Önlisans sonuçları açıklandı

KPSS önlisans sonuçları az önce açıklandı. 16 Ekim'de yapılan KPSS önlisans sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İşte KPSS önlisans sonuçları...

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı!

KPSS ön lisans 2016 sınav sonuçları biraz önce açıklandı. Kamu Personel Seçme Sınavı önlisans düzeyinde sınav 16 Ekim'de gerçekleşmişti.

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2016 KPSS Ön Lisans: Sınav Sonuçlarının Açıklanması
16 Ekim 2016 tarihinde ön lisans düzeyinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2016-KPSS Ön Lisans) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup; Genel Kültür Testinin Temel Soru Kitapçığında yer alan 12. sorusunun iptal edilmesine karar verilmiştir. İptal edilmiş olan soru, ilgili testte en az bir cevabı bulunan tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilerek 2016-KPSS Ön Lisans değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları, 8 Kasım 2016 tarihinde saat 16:30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden açıklanacak olup adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.
  • 08 Kasım 2016, Salı 17:02
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