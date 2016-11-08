İzmir’e ByLock baskını

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon İzmir'e de uzandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne FETÖ operasyonu yapıldı. Menemen ve Karaburun belediyelerinde çalışırken ByLock kullandıkları belirlenen ve ihraç edilen 20 belediye işçisi gözaltına alındı. 2 şüphelinin de arandığı belirtildi. Bu arada İzmir'in Tire İlçesi'nde de biri hemşire, çoğu esnaf 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda1 dolar, bir ruhsatlı tabanca ileFETÖ lideri Gülen'e ait kitaplarele geçirildi. 3 şüphelide aranıyor.
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