  1. Uçmuş bunlar
  2. ‘Akın’cı üssü!

’e baskını

İzmir’e ByLock baskını
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon 'e de uzandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne FETÖ operasyonu yapıldı. Menemen ve Karaburun belediyelerinde çalışırken kullandıkları belirlenen ve ihraç edilen 20 belediye işçisi gözaltına alındı. 2 şüphelinin de arandığı belirtildi. Bu arada İzmir'in Tire İlçesi'nde de biri hemşire, çoğu esnaf 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda 1 dolar, bir ruhsatlı tabanca ile FETÖ lideri Gülen'e ait kitaplar ele geçirildi. 3 şüpheli de aranıyor.
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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