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'da operasyonu

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü 'e yönelik ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde belirlenen bir adrese baskın yaptı.

Yakalanacağını anlayan DEAŞlı...

'ta terör örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'e yönelik Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde belirlenen bir adrese baskın yaptı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin da katıldığı operasyonda, polislerin binaya girdiğini gören yabancı uyruklu bir kadın 2. kattaki pencereden atlayarak kaçmak istedi. Sert zemine düşerek ayağı kırılan kadın hastaneye kaldırıldı. Yabancı uyruklu kadının terör örgütüyle bağlantısının araştırıldığı öğrenildi.

Operasyona ilişkin gözaltı sayısı ve ele geçirilen malzemelerle ilgili bilginin daha sonra açıklanacağı bildirildi.
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  • 08 Kasım 2016, Salı 17:02
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