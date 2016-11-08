FETÖ'nün sesi!

Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye yarışma programında finale kadar çıkan Osman Vahit Özdal FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı

O Ses Türkiye yarışmacısı Osman Vahit Özdal, FETÖ'cü çıktı. O Ses'te finale kadar çıkan Osman Vahit Özdal, Eskişehir Valiliğinde memur olarak çalışıyordu.







OYLAR FETÖ'DEN

Azılı FETÖ'cü olduğu ortaya çıkan Yetenek Sizsiniz yarışmasında birinci olan Atalay Demirci örgüt üyeliğinden tutuklanmıştı. Bunun yanı sıra yine finale kadar çıkan Yetenek Sizsiniz yarışmacısı Hakan Akdoğan da FETÖ'den gözaltına alınmıştı. Yarışmacı olarak katılan örgüt üyelerine oyları FETÖ mensuplarının gönderdiği ortaya çıkmıştı.