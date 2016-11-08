FETÖ imamı halkı görünce Eagle’da öfkesini kusmuş!

Kahramanmaraş'ta bir çek yatın altında saklanırken yakalanarak tutuklanan FETÖ'nün bölge eğitim imamı Mustafa Tatlı'nın, darbe gecesi TV'lerde Erdoğan'ın çağrısıyla direnişe geçen ve tankların önüne yatan halkı görünce, öfkesinden Eagle sohbet uygulamasına "Ey zalimler boşuna debeleniyorsunuz. Topunuzun sinek kadar hükmü yok" diye yazarak halkı aşağıladığı ortaya çıktı.
'BİZ HİZMET ERLERİYİZ'
Tatlı'nın ihanet gecesi FETÖ'cülerin kullandığı Eagle uygulamasına halka karşı "Elinizden geleni ardınıza koymayın. Yakında hepiniz eyvah diyeceksiniz. Biz hizmet erleri de sevinç gözyaşları ile hizmetin altın çağını müşahede edeceğiz. Biz galip siz mağlup hizmete gideceğiz" diye mesaj attığı belirlendi. Tatlı'nın bu yazışması soruşturma dosyasında, "Darbenin olacağından haberdar olduğu düşünülen sanığın o gece halkı sokaklarda görünce kendi yandaşlarına moral ve motivasyon vermek isteyerek, mesaj yollamıştır" denilerek eklendi.
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