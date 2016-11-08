Değerbakır

PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’li belediyeler, halka değil teröre yatırım yaptı! İçişleri Bakanlığı tarafından atanan kayyumlar ise bölge halkını hizmetle tanıştırdı. Diyarbakır’da görevlendirilen Cumali Atilla’nın talimatıyla çöpler toplandı. Yollar asfaltlandı. Vatandaşlar ise büyük mutluluk yaşadı...
Eli kanlı hainler, barikat kurup hendek kazdı. Güvenlik güçlerimizi vebölge halkını hedef aldı. HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ile vekilleri, hendekçi hainlere destekte sınır tanımadı. HDP'li belediyeler de hem hizmetlerini hem de kendilerine aktarılan kaynağı, teröristler için kullandı. PKK'lı teröristler, HDP'liyönetimlerin kendilerine verdiği belediyearaçları ile ortalığı yakıp yıktı.
"YANLIŞLAR YAPILDI"
Bombalar, belediye araçları ile taşındı. Ancak hem devletin hem de milletin sabrı taştı. İçişleri Bakanlığı tarafından HDP'li belediyeye kayyumlar atandı. Böylece vatandaşlar hem huzurla hem de hizmetle tanıştı. Kayyum görevlendirilen noktalardan biri de Diyarbakır'dı. DBP'li Belediye Başkanı Gültan Kışanak, terör örgütüne destekten tutuklanınca belediyeye Kaymakam Cumali Atilla atandı. Atilla göreve gelir gelmez vatandaşlar hizmetle tanıştı. Diyarbakır'da cadde ve sokaklar her gün temizlenmeye, caddeler de asfaltlanmaya başladı. Yıllar sonra hizmet gören Diyarbakır halkı büyük mutluluk yaşadı. Merkez Yenişehir İlçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde esnaf olan Mahmut Balık, "Bu çalışmaları gördüğümüzde seviniyoruz. Çünkü bu memleketin güzellikleri hak ettiğini düşünüyorum. Bu memleket için herkes sağduyulu olsun. Diyarbakır'da bazı yanlışlar yapıldı. Siyasi olarak insanlarımız yanlış yönlendirildi. Bu yanlışlardan dolayı bazı gerçekler görülmedi. Yanlışlardan dönmenin zamanının geldiğini düşünüyorum. Bu çalışmalar doğruları görmeye vesile olacaktır" açıklamasını yaptı. Erkan Ayaydın ise görevlendirilen Cumali Atilla için hayırlı olması temennisinde bulunarak, daha önce hizmetlerin yeterli düzeyde verilmediğini söyledi. "Caddelerimiz berbat birhaldeydi. Şimdiye kadar cadde vekaldırımlarda hiçbir temizlik yapılmadı.İnşallah bundan sonra en güzeli yapılır" ifadelerini kullandı.
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