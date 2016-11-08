  1. Dayanbakır
  2. Elinde patladı

Değerbakır

PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’li belediyeler, halka değil teröre yatırım yaptı! İçişleri Bakanlığı tarafından atanan lar ise bölge halkını hizmetle tanıştırdı. ’da görevlendirilen ’nın talimatıyla çöpler toplandı. Yollar asfaltlandı. Vatandaşlar ise büyük mutluluk yaşadı...

Değerbakır
Eli kanlı hainler, barikat kurup hendek kazdı. Güvenlik güçlerimizi ve bölge halkını hedef aldı. HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ile vekilleri, hendekçi hainlere destekte sınır tanımadı. HDP'li belediyeler de hem hizmetlerini hem de kendilerine aktarılan kaynağı, teröristler için kullandı. PKK'lı teröristler, HDP'li yönetimlerin kendilerine verdiği belediye araçları ile ortalığı yakıp yıktı.

"YANLIŞLAR YAPILDI"
Bombalar, belediye araçları ile taşındı. Ancak hem devletin hem de milletin sabrı taştı. İçişleri Bakanlığı tarafından HDP'li belediyeye lar atandı. Böylece vatandaşlar hem huzurla hem de hizmetle tanıştı. Kayyum görevlendirilen noktalardan biri de 'dı. DBP'li Belediye Başkanı Gültan Kışanak, terör örgütüne destekten tutuklanınca belediyeye Kaymakam atandı. Atilla göreve gelir gelmez vatandaşlar hizmetle tanıştı. Diyarbakır'da cadde ve sokaklar her gün temizlenmeye, caddeler de asfaltlanmaya başladı. Yıllar sonra hizmet gören Diyarbakır halkı büyük mutluluk yaşadı. Merkez Yenişehir İlçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde esnaf olan Mahmut Balık, "Bu çalışmaları gördüğümüzde seviniyoruz. Çünkü bu memleketin güzellikleri hak ettiğini düşünüyorum. Bu memleket için herkes sağduyulu olsun. Diyarbakır'da bazı yanlışlar yapıldı. Siyasi olarak insanlarımız yanlış yönlendirildi. Bu yanlışlardan dolayı bazı gerçekler görülmedi. Yanlışlardan dönmenin zamanının geldiğini düşünüyorum. Bu çalışmalar doğruları görmeye vesile olacaktır" açıklamasını yaptı. Erkan Ayaydın ise görevlendirilen Cumali Atilla için hayırlı olması temennisinde bulunarak, daha önce hizmetlerin yeterli düzeyde verilmediğini söyledi. "Caddelerimiz berbat bir haldeydi. Şimdiye kadar cadde ve kaldırımlarda hiçbir temizlik yapılmadı. İnşallah bundan sonra en güzeli yapılır" ifadelerini kullandı.
Etiketler: , ,
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar