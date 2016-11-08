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Dayanbakır

Eli kanlı hainler geçtiğimiz Cuma günü ’ı hedef aldı. Bombalar patlattı. Evi yıkılan bir vatandaş ise balkona çıkıp ve işbirlikçilerine lanet yağdırdı: Yeter ulan her şeyimizi aldınız

Dayanbakır
HDP Eşbaşkanları ile vekilleri geçtiğimiz Cuma günü gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarıldı. Tutuklandı. Bunu bahane eden kanlı terör örgütü ise yine kalleş planlarını uyguladı. Bomba yüklü aracı Bağlar'da patlattı. 2 polisimiz şehit oldu, 9 vatandaş hayatını kaybetti, 100 kişi da yaralandı. Henüz 6 aylık olan ve hain saldırıda bir gözünü kaybeden bebek ise tedavi altına alındı. Saldırı yüzünden onlarca vatandaşın evi de zarar gördü. Devlet vatandaşların imdadına yetişirken, Diyarbakır halkı teröre lanet yağdırdı. Saldırıda mağdur olan bir vatandaş da yıkılan evinin balkonuna çıktı. Hem PKK'ya hem de siyasi uzantısı 'ye haykırdı. "Yeter ulan her şeyimizi aldınız. Evimizi yıktılar. Bu nedir?" diye bağırdı. Öte yandan Diyarbakır'daki saldırıyla ilgili olarak operasyonlar yoğunlaştırıldı. Diyarbakır merkezli olmak üzere geniş çaplı operasyon yapıldı. Dün 10 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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