Dayanbakır

HDP Eşbaşkanları ile vekilleri geçtiğimiz Cuma günü gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarıldı. Tutuklandı. Bunu bahane eden kanlı terör örgütü PKK ise yine kalleş planlarını uyguladı. Bomba yüklü aracı Diyarbakır Bağlar'da patlattı. 2 polisimiz şehit oldu, 9 vatandaş hayatını kaybetti, 100 kişi da yaralandı. Henüz 6 aylık olan ve hain saldırıda bir gözünü kaybeden bebek ise tedavi altına alındı. Saldırı yüzünden onlarca vatandaşın evi de zarar gördü. Devlet vatandaşların imdadına yetişirken, Diyarbakır halkı teröre lanet yağdırdı. Saldırıda mağdur olan bir vatandaş da yıkılan evinin balkonuna çıktı. Hem PKK'ya hem de siyasi uzantısı HDP'ye haykırdı. "Yeter ulan her şeyimizi aldınız. Evimizi yıktılar. Bu nedir?" diye bağırdı. Öteyandan Diyarbakır'daki saldırıyla ilgili olarakoperasyonlar yoğunlaştırıldı. Diyarbakır merkezliolmak üzere geniş çaplı operasyon yapıldı. Dün10 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.