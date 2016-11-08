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Bursa’da eş operasyon

Bursa’da eş operasyon
Terör örgütü 'ya yönelik Bursa'da operasyon düzenlendi. Aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Bursa İl Eşbaşkanı , 'nin Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçe başkanları ile 2 avukatın bulunduğu 29 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Aydın Didim'de de HDP'ye yönelik tutuklamaları protesto etmek isteyen bir grup, gösteri düzenledi. 22 kişiden 9'u tutuklanarak hapse gönderildi.
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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