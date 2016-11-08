‘Akın’cı üssü!

Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni de dahil 9 ismi terör operasyonunda tutuklandı. Hakkında yakalama kararı olan İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ise Almanya’dan mesaj yolladı: “Arkadaşlar dışarıda kalmamı istedi!”
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz hafta düğmeye bastı. Çizgisinden çıkıp terör örgütlerinin yayın organı haline gelen Cumhuriyet gazetesine operasyon yaptı. Aralarında gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 9 isim "FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlamasıyla tutuklandı. Gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni olan Can Dündar ile İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. Ancak Atalay ile Dündar,Almanya'ya kaçtı. Hatta Dündar,Alman pasaportu aldı!
KAÇACAĞINA TESLİM OL!
Hakkında tutuklama kararı olan Atalay ise dün mesaj yolladı! Arkadaşlarının "dönme" isteği üzerine Almanya'da kaldığını anlattı! Atalay, "Gazetedeki arkadaşlar, 'Senin dışarıda kalarak yapacağın katkı, içeri girerek yapacağın katkıdan daha fazla, bekle lütfen' demeye başladılar. Konuyu değerlendirme aşamasındayız." Ancak Atalay'ın bu ifadeleri büyük tepki topladı. Sosyal medyada "Almanya'yakaçacağınıza ülkenizin adaletineteslim olun" yorumları yapıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.