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‘Akın’cı üssü!

nin genel yayın yönetmeni de dahil 9 ismi terör operasyonunda tutuklandı. Hakkında yakalama kararı olan İcra Kurulu Başkanı ise Almanya’dan mesaj yolladı: “Arkadaşlar dışarıda kalmamı istedi!”

‘Akın’cı üssü!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz hafta düğmeye bastı. Çizgisinden çıkıp terör örgütlerinin yayın organı haline gelen ne operasyon yaptı. Aralarında gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 9 isim "FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlamasıyla tutuklandı. Gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni olan Can Dündar ile İcra Kurulu Başkanı hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. Ancak Atalay ile Dündar, Almanya'ya kaçtı. Hatta Dündar, Alman pasaportu aldı!

KAÇACAĞINA TESLİM OL!
Hakkında tutuklama kararı olan Atalay ise dün mesaj yolladı! Arkadaşlarının "dönme" isteği üzerine Almanya'da kaldığını anlattı! Atalay, "Gazetedeki arkadaşlar, 'Senin dışarıda kalarak yapacağın katkı, içeri girerek yapacağın katkıdan daha fazla, bekle lütfen' demeye başladılar. Konuyu değerlendirme aşamasındayız." Ancak Atalay'ın bu ifadeleri büyük tepki topladı. Sosyal medyada "Almanya'ya kaçacağınıza ülkenizin adaletine teslim olun" yorumları yapıldı.
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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