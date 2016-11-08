AB'nin HDP ikiyüzlülüğü

Kanlı terör örgütü PKK'ya daha rahat faaliyet gösterebilmesi için destek veren ve terör örgütünün propogandasını yapan Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu 10 HDP'li geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.
HDP'li vekiller cezaevine gönderilirken, Sırrı Süreyya Önder gibi geride kalanlar da Meclis'ten çekilme kararı aldı.
HDP MECLİS'TEN ÇEKİLDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ
HDP, henüz 1 gün önce Meclis'ten çekilme kararı alsa da Meclis'teki terör propogandalarına devam ediyor.
BÜYÜKELÇİLERİ DAVET ETTİLER
HDP, Avrupa Birliği üye ülkelerinin yer aldığı büyükelçileri grup toplantısına tek tek davet etti.
BELÇİKA BÜYÜKELÇİSİ: CİDDİ BİR KONU, DİNLEMEYE GELDİM
Davete ilk gelenlerden biri Belçika Büyükelçisi Trenteseau oldu. Trentesau, neden geldiğine ilişkin soruya, "Bu ciddi bir konu, dinlemeye geldim" diye yanıt verdi.
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AB YE GİRECEĞİZ DİYE NİYE BU KADAR ISRAR EDİLİYOR ANLAMIYORUM. TÜ AB İLE OLAN ANLAŞMALARI GÜMRÜK BİRLİĞİ DAHİL İPTAL EDİN. ONLARDA KURTULSUN BİZDE YENİ HEDEFLERE YÖNELİM.
bu adiler içişlerimize nasıl karışı def edin gitsinler
bu elçilerin üstünü çizin bizim iç işlerimiz onların neyine karışamazlar dışişlerine çağırıp zıvgıt verin
15 temmuz sonrası nerdeydiniz? doğruya! o konu ciddi değildi. TİYATRO ne kadar ciddiye alınırki . DANGALAKLAR SÜRÜSÜ bu milletle alay etmenin cezasının er geç çekeceksiniz.
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