AB'nin HDP ikiyüzlülüğü

Kanlı terör örgütü PKK'ya daha rahat faaliyet gösterebilmesi için destek veren ve terör örgütünün propogandasını yapan Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu 10 HDP'li geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

HDP'li vekiller cezaevine gönderilirken, Sırrı Süreyya Önder gibi geride kalanlar da Meclis'ten çekilme kararı aldı.

HDP MECLİS'TEN ÇEKİLDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

HDP, henüz 1 gün önce Meclis'ten çekilme kararı alsa da Meclis'teki terör propogandalarına devam ediyor.





BÜYÜKELÇİLERİ DAVET ETTİLER

HDP, Avrupa Birliği üye ülkelerinin yer aldığı büyükelçileri grup toplantısına tek tek davet etti.

BELÇİKA BÜYÜKELÇİSİ: CİDDİ BİR KONU, DİNLEMEYE GELDİM

Davete ilk gelenlerden biri Belçika Büyükelçisi Trenteseau oldu. Trentesau, neden geldiğine ilişkin soruya, "Bu ciddi bir konu, dinlemeye geldim" diye yanıt verdi.



