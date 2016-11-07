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Teröre geçit yok

Teröre geçit yok
Kars Kağızman'da, terör örgütü PKK'ya lojistik destek sağlandığı, yardım ve yataklık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Operasyonda Cemal A., gözaltına alındı. Öte yandan FETÖ/PDY'ye yönelik Kahramanmaraş merkezli 18 ilde operasyon yapıldı. Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Ömer Ç., gözaltına alındı.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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