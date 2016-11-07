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Onun adını istemiyoruz

Onun adını istemiyoruz
Teröristbaşı Gülen'in adı, adaşlarının korkulu rüyası haline geldi. Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 22 kişi mahkemeye akın etti. "Fethullah", "Feytullah" ve "Fetullah" olan isimlerini değiştirmek için dava açtı. Vatandaşlar "Bir teröristle, bir vatan haini ile aynı ismi taşımak istemiyoruz" şeklinde açıklama yaptı.


Sırrıberk ARSLAN-Tahir ÖZÇELİK
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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