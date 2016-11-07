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Okula molotofu

Okula HDP molotofu
Aralarında Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 9 'li tutuklandı. Provokatörler sahneye çıktı. İzmir'de terör örgütü yandaşları, HDP'lileri bahane edip bir otobüs ile 'na saldırdı. Okul yandı. Kalleş saldırıyı düzenleyen 9 terör yandaşı ise kıskıvrak yakalandı. Zanlıların terör örgütü 'nın sözde gençlik yapılanması olan YDGH üyesi oldukları ortaya çıktı.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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