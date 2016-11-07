Evini veya iş yerini kiralayanların kira bedelini banka aracılığıyla tahsil etmesi gerekiyor. Yasaya uymayana ceza var. Kirayı elden veren kiracılar da sürprizle karşılaşabilir. Kira başına en düşük ceza 340 lira.
Bir ev ya da işyerinin kiraya verilmesi halinde kiracıların kira bedelini nasıl ödemesi gerektiği, Vergi Usul Kanunu ile açıkça belirtiliyor. Yasaya göre; 500 liranın üstündeki ev kiralarının banka veya PTT aracılığıyla ödenmesi şart. Bu limitin altındaki kira bedeli elden ödenebiliyor. Posta'da yer alan habere göre ancak işyeri kiralarında böyle 500, 1000 lira gibi bir limit yok. İşyeri kirası ne olursa olsun, kiranın bankaya yatırılması gerekiyor.
ALAN DA VEREN DE SORUMLU
Banka ve PTT aracılığıyla kira bedeli tahsilatı bir zorunluluk. Amaç kayıt dışılığın önüne geçmek. Maliye, denetimlerde kira bedellerinin elden ödendiğini veya alındığını tespit ederse 'özel usulsüzlük cezası' kesiyor. Bundan hem kiracı, hem de kiraya veren mülk sahibi sorumlu. Cezanın bir parasal karşılığı var. Vergi Kanunu'na göre; ceza yatırılmayan her bir kira tutarının yüzde 5'i oranında uygulanıyor.
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HER BİRİ İÇİN AYRI AYRI
Kesilecek ceza belli bir limitin altına düşmüyor. 2016 için alt limit; birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı (esnaf) için 1370 lira, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler için 690 lira, bunların dışındakiler için 340 lira. Örneğin; 1000 liraya kiraya verilen konut için ev sahibine uygulamaya aykırı her bir işlem için 340 lira ceza kesilecek. Ceza zamanında ödenmezse iki katına çıkarılabiliyor.
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ANAYASA MAHKEMESİ NE DEDİ?
'Özel usulsüzlük cezası'nın kaldırılması talebiyle açılan bir dava sonucunda, 11 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu bir karar yayınlandı. Kararda, kira gelirinin banka veya PTT yoluyla yatırılacağı ve tahsil edileceği, buna aykırı davrananlara kesilen cezaların ise Anayasa'ya aykırı olmadığı belirtildi. Özetle, elden kira ödeyene ve alana para cezası kesilmeye devam edilecek.
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