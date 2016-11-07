Kepenk yasağı

Hakkari Valiliği, kamu düzeninin korunması amacıyla düğmeye bastı. Bu kapsamda il genelinde toplu olarak kepenklerin kapatılması yasaklandı. Yasağa uymayanlar hakkında kanuni işlem yapılacağı açıklandı. Bingöl Valiliği de miting, halk buluşması, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin geçici süreyle yasaklandığını duyurdu.