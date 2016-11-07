  1. Teröre geçit yok
  2. Okula HDP molotofu

Kepenk yasağı

Kepenk yasağı
Hakkari Valiliği, kamu düzeninin korunması amacıyla düğmeye bastı. Bu kapsamda il genelinde toplu olarak kepenklerin kapatılması yasaklandı. Yasağa uymayanlar hakkında kanuni işlem yapılacağı açıklandı. Bingöl Valiliği de miting, halk buluşması, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin geçici süreyle yasaklandığını duyurdu.
Etiketler:
  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar