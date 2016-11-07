FETÖ center

SEBAT KİMLİK KARTI HER KAPIYI AÇIYOR
Bu otelde, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Kızgızistan'a giden FETÖ üyeleri kalmaktaydı. Otele gizli bir tünel ile şifreli kartlarla açılan kapılar yapıldı. Vefa Center'ın içinde bir de döviz bürosu vardı. Bütün kaçakların döviz bürosuna gidip paralarını bozdurdukları ortaya çıktı. Terör yuvası Gülen okullarının en etkin olduğu yerlerden biri de Kırgızistan'dı. FETÖ'nün Kırgızistan'da 23 okulunun bulunduğu ortaya çıktı. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise Uluslararası Atatürk Alatoo adlı üniversiteydi. 23 okulda Kırgız zenginlerin, bakanların çocuklarının okuduğu vurgulandı. FETÖ okullarından mezun olanların ise Kırgızistan'daki siyasi sisteme ve ülkeyi yöneten üst kadroya dahil oldukları öğrenildi. Örgüt üyelerine ve okullarında okuyan öğrencilere ise 'Sebat Kimlik Kartı' dağıtıldı. Kart sayesinde FETÖ'nün ülkede rahat bir şekilde cirit attığı ortaya çıktı. Mesela polis, kendisine bu kartı gösterenlere büyük kolaylıklar sağlamaktaydı. Öte yandan FETÖ, kurduğu derneklerle de oldukça rahattı. Kırgız Türk İş Adamları Derneği (KİTİAD) FETÖ'nün Kırgızistan'da kendini kamufle ettiği başka bir yapıydı. Derneğin başında FETÖ üyesi Şevki Sarılar vardı. Sarılar'ın aynı zamanda Kırgızistan'daki tek uluslararası Kırgız Türk Demir Bank'ın da Genel Müdürü olduğu ortaya çıktı. FETÖ'nün Kırgızistan'da medya yapılanması da yer almaktaydı. Gülen ve örgütü, 'Zaman Gazetesi' adı altında çıkardıkları gazete ile medya üzerinden propaganda ve algı operasyonları yaptı.
Vefa Center'ın arsası 2003 yılında alındı. Bişkek'in en önemli caddesinde yer alan 3 katlı merkezin inşaatı 2007 yılında bitirildi. Bu arada Kırgızistan, Türkiye'nin "FETÖ orada da darbe yapabilir" uyarısıyla gündeme geldi. Çünkü terör örgütü Orta Asya'yı Kırgızistan üzerinden yönetiyor.
Takvim Gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel, FETÖ'nün Kırgızistan'daki inini ortaya çıkardı.
ORTA ASYA İMAMI İNANDI
Dünyanın dört bir yanına yayılan FETÖ'nün Orta Asya'daki üssü Kırgızistan... Kuruluşundan beri ülkede varlığını sürdüren örgüt; eğitim, ticaret, medya kurumları ve STK'larla her yere ulaşıyor. FETÖ'nün Orta Asya imamı olan Orhan İnandı, aynı zamanda Uluslararası Sebat Eğitim Kurumları'nın sorumlusu. İnandı'nın, 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra Kırgızistan'da rahat bir şekilde dolaştığı belirtiliyor. Ülkede örgüte eleman kazandırmak için de çok sayıda ev ve yurt bulunuyor. Üniversitelerde okuyan Türk öğrencilerden Türkiye'den giden abiler sorumlu iken Kırgız öğrencilerden de Kırgız abileri sorumlu oluyor.
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