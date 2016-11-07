Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Parti Meclisi skandal bir bildiri yayımladı. Bildiride terör örgütüne hizmet eden Cumhuriyet gazetesi ve HDP'li vekiller savunulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet teröre destekle suçlandı!
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün parti genel merkezinde olağanüstü toplanan CHP Parti Meclisi (PM), sonuç bildirisini yayımladı.
Mevcut siyasi durumun halkın özgürlüğüne ve ülkenin bekasına yönelik büyük bir tehdit oluşturduğu iddia edilen bildiride, terör açıkça hizmet ettiği belgelenen Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonun durdurulması ve FETÖ'cü tetikçiler de dahil tüm gazetecilerin serbest bırakılması istendi.
ERDOĞAN'I TERÖRE DESTEKLE SUÇLAYIP TERÖR DESTEKÇİSİ VEKİLLERİ SAVUNDULAR!
Cumhrubaşkanı Erdoğan ve hükümetin teröre destekle suçlandığı bildiride terör örgütü PKK'ya hizmet eden HDP'li vekillerin serbest bırakılması istendi. Konuya ilişkin bildiride, "Milletvekillerinin tutuklanması anayasaya ve Anayasa Mahkemesi'nin içtihatlarına aykırıdır. Bu hukuk dışı uygulamaya son verilmelidir." ifadeleri kullanıldı.
AÇIKÇA SOKAK ÇAĞRISI
Adeta sokak çağrısı yapılan yapılan bildiride, "Demokrasimize, birliğimize, huzur ve barış ortamına karşı yapılan bu tehdidi önlemek için yapılması gerekenler bellidir. Vatanını seven, demokrasiye inanan, temel ve hak ve özgürlükleri savunan her yurttaşımız Cumhuriyetimize yönelen bu büyük tehdidi bertaraf etmek için bir araya gelmelidir. CHP bu yaşamsal özgürlük, demokrasi, birlik ve bağımsızlık hareketinin öncülüğünü yapmaya hazırdır. Hiçbir yurttaşımızın kuşkusu olmasın ki CHP bu mücadelenin bütün gereklerini yerine getirecektir" denildi.
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böyle salak adamlardan parti başkanı olursa olucağı buydu ne beklenir böyle ahmaklardan
AZ SABRET SAYIN KILIÇTARÇOCUĞU SIRA SANADA GELECEK.
Insallah bu da selonun akibetine ugrar
Allah kahretsin bu devleti satan serefsizleri bu kilicdaroglunu, demirtasi ve butun aklini yabancilara satmis satilmislari!!! Guya milletin arkasinda gibi gorunup demokrasiden anayasadan kemalizmden dem vuruyor ki akilsiz sol gorusculeri yada cumhurbaskani dusmanlarini pkk ayla birlikte sokaga dokup yeni bi ayaklanma gerceklestirip AKP nin ve Cumhurbaskaninin elini zayiflatarak ve destek aldigi dis gucler sayesinde cumhurbaskanini medya araciligiyla diktator ilan etmek. Allah cumhurbaskanimizi korusun. Boyle bi lider ancak 100 sene sonra bir daha gelir.
AYNEN PKK AĞZI İLE KONUŞTU ADAM BU KADAR PİŞKİN OLMAZ ALLAH AŞKINA BU GİBİ VEKİLLERİN FEZLEKELERİ KALDIRIN BUNLARIDA DELİĞE LAMİ CİMİ YOK ABD DENİN BAAS DENEN KONSOLOSU BUNA BİR ŞEY SÖYLEDİ BU SAPITMAYA BAŞLADI KILIÇDAROĞLU SAPITTI OLDU OLACAK KANDİLE GİDİN
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