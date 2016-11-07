Başkentte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirildi.
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevli cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan zanlılar, " terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliklerince sorgulanan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerden 4'ü hakkında, daha önceden terör örgütü PKK'ya üyelikten dava açıldığı öğrenildi.
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