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'da /KCK'ya yönelik kapsamında 7 kişi tutuklandı

Ankarada terör operasyonu

Başkentte terör örgütü /KCK'ya yönelik kapsamında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirildi.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevli cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan zanlılar, " terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliklerince sorgulanan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden 4'ü hakkında, daha önceden terör örgütü PKK'ya üyelikten dava açıldığı öğrenildi.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi 20:02
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