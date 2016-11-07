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Almallar!

’liler tutuklandı. ve ’nün Batı’daki uzantıları çıldırdı. ise ne yapacağını şaşırdı! Alman medyası dün bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı. teröristbaşı Gülen ve örgütünü mağdur göstermeye çalıştı. Türkiye’deki ortağı olan sı’nın haber ajansı da bunu servis yaptı.

Almallar!
Türkiye hem içeride hem de dışarıda hainlere yönelik operasyon başlattı. Geçtiğimiz Cuma günü de terör örgütü 'nın siyasi uzantısı olan 'liler gözaltına alındı. Aralarında HDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 9 vekil tutuklandı. HDP ve PKK'nın ABD ve Avrupa'daki abileri ise şoka uğradı. Özellikle Almanlar ne yapacağını şaşırdı. Almanlar, PKK ve 'yü aklamak için alçaklıkta sınır tanımadı. Medya devi da boş durmadı. Önce Bild gazetesi en aşağılık ifadelerle Türkiye'nin yerli, milli ve seçilmiş lideri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a saldırdı. Bu gazetenin Türkiye'deki uzantısı olan Doğan Grubu da mesajı aldı. Aydın Doğan'ın gazetesi Hürriyet, Almanlar'ın korosuna katıldı. Alman medyasında dün yine Türkiye vardı. Bu kez sahneye çıktı. Yine Axel Springer'e bağlı olan gazete 4 sayfasını Türkiye'ye ayırdı. Önce HDP'lileri aklamaya çalıştı. Ardından 15 Temmuz gecesi halkına bombalar yağdıran, seçilmiş Cumhurbaşkanını hedef alan Fetullahçı Terör Örgütü'nü masumlaştırmaya kalkıştı. Hatta teröristbaşı Gülen'i "masum bir din adamı" olarak anlattı. Türk Milleti'nin hainlere yönelik cevabını ise darbe olarak yorumladı. Bu haber ise yine Axel Springer'in Türkiye'deki ortağı olan medyası tarafından servise hazırlandı. Açık açık FETÖ'yü aklayan haber, Doğan Grubu'na ait Doğan Haber Ajansı tarafından yayına verildi. Alman medyası FETÖ ve PKK'ya sahip çıkarken, Almanlar da HDP'ye kucak açtı. Dün terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'ye yönelik Berlin'de destek gösterileri yapıldı.

VAİZ LOBİSİNE HİZMET!
Aydın Doğan, Alman ortağının kara propagandasına destek verdi. FETÖ'yü aklayan haberleri, gazetesi ve ajansı üzerinden servis etti.


Almanlar dün HDP'ye destek gösterisi yaptı. Gösteriye katılan Almanlar, terör örgütü PKK'nın paçavralarını açtı.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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