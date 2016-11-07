HDP’liler tutuklandı. PKK ve FETÖ’nün Batı’daki uzantıları çıldırdı. Almanya ise ne yapacağını şaşırdı! Alman medyası dün bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı. Welt am Sonntag gazetesi teröristbaşı Gülen ve örgütünü mağdur göstermeye çalıştı. Türkiye’deki ortağı olan Doğan Medyası’nın haber ajansı da bunu servis yaptı.
Türkiye hem içeride hem de dışarıda hainlere yönelik operasyon başlattı. Geçtiğimiz Cuma günü de terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'liler gözaltına alındı. Aralarında HDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 9 vekil tutuklandı. HDP ve PKK'nın ABD veAvrupa'daki abileri ise şoka uğradı. Özellikle Almanlar ne yapacağını şaşırdı. Almanlar, PKK ve FETÖ'yü aklamak için alçaklıkta sınır tanımadı. Medya devi Axel Springer da boş durmadı. Önce Bild gazetesi en aşağılık ifadelerle Türkiye'nin yerli, milli ve seçilmiş lideri CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan'a saldırdı. Bu gazetenin Türkiye'deki uzantısı olan Doğan Grubu da mesajı aldı. Aydın Doğan'ıngazetesi Hürriyet, Almanlar'ın korosunakatıldı. Alman medyasında dün yine Türkiye vardı. Bu kez sahneye Welt am Sonntag gazetesi çıktı. YineAxel Springer'e bağlıolan gazete 4 sayfasınıTürkiye'ye ayırdı. Önce HDP'lileri aklamaya çalıştı. Ardından 15 Temmuz gecesi halkına bombalar yağdıran, seçilmiş Cumhurbaşkanını hedef alan Fetullahçı Terör Örgütü'nü masumlaştırmaya kalkıştı. Hatta teröristbaşı Gülen'i"masum bir din adamı" olarak anlattı. Türk Milleti'nin hainlere yönelik cevabını ise darbe olarak yorumladı. Bu haber ise yine Axel Springer'in Türkiye'deki ortağı olan Aydın Doğan medyası tarafından servise hazırlandı. Açık açık FETÖ'yü aklayanhaber, Doğan Grubu'na ait Doğan HaberAjansı tarafından yayına verildi. Alman medyası FETÖ ve PKK'ya sahip çıkarken, Almanlar da HDP'ye kucak açtı. Dünterör örgütü PKK'nın siyasi uzantısıolan HDP'ye yönelik Berlin'de destekgösterileri yapıldı.
VAİZ LOBİSİNE HİZMET!
Aydın Doğan, Alman ortağının kara propagandasına destek verdi. FETÖ'yü aklayan haberleri, gazetesi ve ajansı üzerinden servis etti.
Almanlar dün HDP'ye destek gösterisi yaptı. Gösteriye katılan Almanlar, terör örgütü PKK'nın paçavralarını açtı.
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