  1. Okula HDP molotofu
  2. Almallar!

’da 16 gözaltı

Adana’da 16 gözaltı
Terör örgütü 'nın şehir yapılanmasına da büyük darbe indirildi. 'da hem havadan hem karadan operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı öğrenci yurduna girildi. 2'si kadın 16 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Zanlıların HDP tutuklamalarının ardından kentteki gösterileri organize ettikleri kaydedildi.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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