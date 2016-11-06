Vatan evlatları

Türkiye, sınır güveliğini sağlamak için 26 Ağustos'ta düğmeye bastı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu'na verdiği destekle terör örgütü DEAŞ ve YPG'ye korku saldı. Yıllardır DEAŞ'ın zulmünde yaşayan Cerablus kentini teröristlerden geri aldı. Başarıyla sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'ndan dün ise acı haber ulaştı! Kanlı örgüt DEAŞ, geçtiğimiz gün bölgede görev yapan Türk birliğini hedef aldı. Havanlı saldırıda biri ağır 3 askerimiz yaralandı. Evli 1 çocuk babası olan Yüzbaşı Alper Kocaman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehidin naşı dün memleketi Ankara'ya gönderildi. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze törenine Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Akar, tören boyunca şehidin babası Osman Kocaman'ı teselli etti. Töreninardından şehit Alper Kocaman, gözyaşlarıiçerisinde vatan toprağına defnedildi.
HOŞÇAKALBABACIĞIM Şehit babaya vedanın bir adresi de Nevşehir'di. PKK'nın Diyarbakır Bağlar'da düzenlediği kanlı saldırıda şehit olanpolis memuru Semih Turgut (38) için dün memleketi Nevşehir'de tören düzenlendi. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı törende, teröre tepki vardı. Şehidin eşi Nevin Turgut, eşinin Ay-Yıldızlı naaşına sarılıp ağıtlar yaktı. "O bizim kahramanımız, o hiç ölmeyecek" sözleri yürekleri yaktı. Şehit Turgut, gözyaşları içerisinde vatan toprağına bırakıldı. Acının bir diğer adresi ise Kayseri oldu. Saldırıda şehit düşen polis memuruİsmail Mavitaş, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı sırasında şehidin babası Cemal, annesi Hatice ve 3 aylık hamile eşi Gülçiçek güçlükle ayakta durdu. Cenazede şehit Mavitaş'ın yeğenleri Ayşe Melek, Melike ve Zeynep, dayılarının tabutu başında "Dayı, gitme" diyerek gözyaşı döktü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.