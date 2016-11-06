  1. Kepenk soruşturması
  2. Bundan sonra patron halk

Sözde sorumlu öldürüldü

Sözde sorumlu öldürüldü
Terör örgütü 'ya bir darbe daha indirildi. PKK'nın Bingöl, Muş ve Erzurum illerini kapsayan İsa Ferhat kod adlı , 3 Kasım'daki operasyonda ölü ele geçirildi. Teres'in, başına 1 milyon 500 bin TL ödül konulan hainlerin arasında yer aldığı kaydedildi. Tunceli'de yürütülen operasyonlarda ise 15 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler: , ,
  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar