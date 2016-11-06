  1. Teröre geçit vermiyorlar!
  2. ‘Eş yönetim’ dalgası

Sığınaklar yerle bir

Sığınaklar yerle bir
Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlendi. Güvenlik güçleri hainlerin inlerini yerle bir etti. Genelkurmay Başkanlığı'nın sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Muş merkezde devam eden operasyonda 18 adet sığınak, 9 adet mevzi ile 3 adet depo tespit edildi. Bunlar etkisiz hale getirildi."
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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