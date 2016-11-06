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Kepenk soruşturması

Kepenk soruşturması
Adana'nın merkez Seyhan ve Yüreğir İlçesi'ndeki bazı mahallelerde terörü vardı. Bir grup esnaf, teröristlerin "kepenk kapatma" çağrısına uydu! İşyerlerini açmayanlara, Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca "Emre aykırı davranış" suçundan 219 lira idari para cezası verileceği açıklandı. Ayrıca "terör örgütünün çağrısına uymak ve destek vermek" suçlarından işlem başlatıldığı vurgulandı.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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