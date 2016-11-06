Hapis Kaplan

Diyarbakır'da bir konuşma yapan Sırrı Süreyya'ya sadece partililer eşlik etti.
Operasyon kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP'li Sırrı Süreyya Önder bile yalnız kaldı! Dün Diyarbakır'a giden Önder, Demokratik Bölgeler Partisi İl Binası'nın önünde bir basın açıklaması yaptı. Vatandaşın katılım ise azdı. Ajanslardan geçilen fotoğraflarda, Diyarbakır'da yaklaşık 20 kişilik grubun Sırrı Süreyya Önder'e eşlik ettiği kanıtlandı. Bunun üzerine Önder yine sokak çağrısı yaptı. "Amed (Diyarbakır) bombalamaya açık ancak halkın demokratik tepkilerini göstermeye kapalı" şeklinde konuşup ortalığı provoke etmeye çalıştı.
KAÇAKLAR BRÜKSEL'DE ...
Sokakları boş gören HDP eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan da şoka uğradı. Sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından bölge halkını hedef aldı. Halka hakaret yağdırdı... "Kürdün yav..., iktidar uşağına, tırsıkçısına yazıklar olsun; keklik soylulara" şeklinde bir mesaj yazdı. Bu durum bölge halkından büyük tepki aldı. Haklarında gözaltı kararı bulunan ancak operasyondan önce yurt dışına kaçan HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, PKK destekçisi Belçika'nın başkenti Brüksel'de ortaya çıktı. İki vekil, terör örgütü PKK ile Suriye'deki uzantısı olan YPG paçavralarının açıldığı gösteride Türkiye karşıtı birer konuşma yaptı. Küstah ve kan kokan ifadeler kullandı. Bu hain girişime PKK'nın Avrupa'daki akıl hocaları da destek sağladı. Bu arada Belçika son dönemde terör örgütü PKK'nın birçok faaliyetine izin vermesiyle gündeme geliyor. PKK ve uzantılarının, bu ülkede gösteri ve propaganda faaliyetlerine izin veriliyor. Hatta PKK'lılar, TV ve radyo yayınlarını da yine bu ülkeden yapıyor. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de başkenti olan Brüksel, Türkiye karşıtı her oluşum içinde yer almaktan çekinmiyor.
İLK ZİYARET TUĞLUK'TAN
HDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ tutuklandı. Yüksekdağ, Kocaeli F Tipi Cezaevi'ne götürülürken, Demirtaş Edirne F Tipi Cezaevi'ne konuldu. Demirtaş'ın tek kişilik bölümde kaldığı açıklandı. Öte yandan dün Demirtaş'ı ziyaret edenler arasında eski milletvekili Aysel Tuğluk'un da bulunduğu avukatlar da vardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.