Gülen kendini Humeyni sandı

FETÖ'nün avukat yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 5 Ekim günü yakalanan, Samanyolu TV'nin tutuklu yöneticisi Hidayet Karaca'nın avukatı Doğan Akkoç, cezaevine gönderildi.
VERDİ VERİŞTİRDİ
Karaca'nın 2014'te gözaltına alındığı dönemde yanından hiç ayrılmayan avukatı ve arkadaşı Doğan Akkoç, ifadesinde Fetullah Gülen ve Hidayet Karaca ile ilgili çok sert ifadeler kullandı. Hidayet Karaca ile 7 senedir aynı binada oturduğu için eşinin ve annesinin ısrarı üzerine avukatlığını aldığını ileri süren Akkoç, savcılık ve hâkimlik sorgusuna katıldığını, burada Samanyolu TV üzerinden Tahşiyecilere bir kumpas kurulduğunu ve bu kumpas çerçevesinde Karaca'ya suç isnat edildiğini anladığını belirtti.
"GÜLEN'İ ZATEN SEVMEZDİM"
Hidayet Karaca'nın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı Tahşiye davası için sadece iki duruşmaya katıldığını belirten Akkoç, 2-3 kere de cezaevine ziyarete gittiğini ileri sürdü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hidayet Karaca ile ilgili örgüt davası açılınca ilişkisini kestiğini iddia eden Akkoç, Fetullah Gülen için de çok sert ifadeler kullandı. Fetullah Gülen'in kendisini, Türkiye'nin Humeynisi gibi gördüğünü ancak ilkokul mezunu bile olmadığını söyleyen Akkoç, "Ben ilkokul mezunu bile olmayan bir adamın verdiği vaazı dinlemem" iddiasında bulundu. Samanyolu TV'de sık sık canlı yayına çıktığı hatırlatılan Doğan Akkoç, "Hazırlıksız, amacını aşan demeçler vermiş olabilirim. Ankara'daki FETÖ iddianamesini gördükten sonra ne denli bir yanlış içine düştüğümü anladım. Gülen'i hayatım boyu sevmedim" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.