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‘Eş yönetim’ dalgası

‘Eş yönetim’ dalgası
Siirt-Eruh'ta HDP ile sözde eş yönetimi olan 'ye yönelik düğmeye basıldı. İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı olarak 7 adrese operasyon yapıldı. Operasyonda, aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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