Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye genelinde 40 ilçeye doğalgaz dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak Türkiye'ye uzun bir dönemden beri kaliteli, güvenli ve istikrarlı enerji sağlamak için enerjinin her alanında yoğun çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Doğalgaz yatırımın bölgeye iş imkanı sunacağını dile getiren Albayrak, şöyle konuştu:

"Yapılan bu yatırım sadece il ve ilçelerimizin doğalgazla buluşmasına vesile olmayacak aynı zamanda buralarda yeni iş imkanlarının doğmasına, istihdama ve şehirlerimizin kalkınmasına ciddi katkı sağlanacak. Bugün Türkiye'de doğalgaz kullanan hane sayısı 13 milyona yaklaştı. Bunu aileler bazında çarptığımızda yaklaşık 50 milyon vatandaşımız doğalgaz hizmetinden faydalanıyor. Milletimizi her şeyin en iyisine layık, sizler her şeyin en iyisine layıksınızdır mottosuyla sizlerin rahatı için gece gündüz demeden çalışmak bizim boynumuzun borcu." ifadelerini kullandı.

"BU HAİN ÖRGÜTE İNAT..."

Doğalgaz gitmeyen il kalmayacağını söyleyen Albayrak, "Hizmet ortada. Hakkari'ye kadar doğalgazın gitmediği ilimiz kalmayacak. Doğudaki vatandaşlarımızı istismar eden, imkansızlık içinde bırakmak için elinden geleni yapan hatta onları katleden bu alçak örgüte rağmen, bu hain örgüte inat biz Hakkari'ye de Şırnak'a da doğalgazı getireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Doğalgaz yatırımlarına işaret eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Doğalgaz sektöründe bugüne kadar 11 milyar TL'yi, eski parayla 11 katrilyonu aşan yatırımlar yaptık. Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar her hanenin doğalgazla buluşmasını sağlamak için altyapı yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ekim ayı içerisinde Başbakanımızın onayı, Bakanlar Kurulumuzun da aldığı kararla doğalgaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan merkez nüfusu 20 bin ve üzerindeki ilçelerimize de doğalgazın götürülmesi için BOTAŞ'ımıza talimat verdik."