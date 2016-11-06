Bundan sonra patron halk

İçişleri Bakanlığı, teröre destek veren HDP'li belediyelere yönelik temizlik başlattı. Batman Belediyesi'ne de Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, kayyum olarak atandı. Böylece Batman halkı yıllar sonra hizmetle tanıştı. Şevket Aksoy, "Bundan sonra belediyenin patronu halk" ifadesini kullandı. Öte yandan Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan da Şırnak Valiliği tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Yerine Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu kayyum olarak atandı.
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