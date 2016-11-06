  1. Sözde sorumlu öldürüldü
  2. Vandallara hizmet tokadı

Bundan sonra patron halk

Bundan sonra patron halk
İçişleri Bakanlığı, teröre destek veren HDP'li belediyelere yönelik temizlik başlattı. 'ne de Vali Yardımcısı , kayyum olarak atandı. Böylece Batman halkı yıllar sonra hizmetle tanıştı. Şevket Aksoy, "Bundan sonra belediyenin patronu halk" ifadesini kullandı. Öte yandan Belediye Başkanı Serhat Kadırhan da Şırnak Valiliği tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Yerine Vali Yardımcısı kayyum olarak atandı.


Yusuf GÜNEŞ
Etiketler: , , ,
  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar