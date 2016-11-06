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30 'lı daha öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamaya göre Suriye'de hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 30 hedefi baskı altına alındı. Açıklamada DEAŞ'ın manevra alanının daraltıldığı ifade edildi.

ÖSOdan DEAŞa ağır darbe!

TSK'dan yapılan açıklamaya göre kapsamnda sürdürülen operasyonlar kapsamında hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 30 DEŞ hedefi baskı altına alınarak manevra alanları sınırlandırıldı.

Harekatın 75. gününe girilirken TSK'nın öncülüğünde ilerleyişini sürdüren birlikleri, El-Bab'a yakın köyleri terör örgütü 'tan temizlemeye çalışıyor. Bölgede yaşanan çatışmalar devam ederken, DEAŞ ve PYD/YPG'nin ÖSO'ya karşı işbirliği yapmak için anlaştığı ifade ediliyor.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar 10:10
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mahmut Mahmut

Millet olarak desteğimizdir ülkemiz ne gerekiyorsa onu yapsın.

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cevapla 06.11.2016 10:55
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