TSK'dan yapılan açıklamaya göre Fırat Kalkanı Harekatı kapsamnda sürdürülen operasyonlar kapsamında hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 30 DEŞ hedefi baskı altına alınarak manevra alanları sınırlandırıldı.



Harekatın 75. gününe girilirken TSK'nın öncülüğünde ilerleyişini sürdüren ÖSO birlikleri, El-Bab'a yakın köyleri terör örgütü DEAŞ'tan temizlemeye çalışıyor. Bölgede yaşanan çatışmalar devam ederken, DEAŞ ve PYD/YPG'nin ÖSO'ya karşı işbirliği yapmak için anlaştığı ifade ediliyor.