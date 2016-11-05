Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde telefonla aranan bazı vatandaşların, para karşılığında resmi kamu kurum ve kuruluşlarda işe yerleştirme vaadiyle dolandırıldığı belirtildi.

Bu kişilere resmi kurumlardan yazılmış gibi düzenlenen sahte evraklar gönderildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yar verildi:

"Vatandaşlarımızın bir mağduriyet yaşamamaları için, kendilerini telefonla arayarak para talep etmek suretiyle işe yerleştirme vaadinde bulunan kişilere asla itibar etmemeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımızın bu ve benzer bir durumla karşılaştıklarında derhal 112 acil hattına müracaat ederek bilgi vermeleri ya da Ankara Valiliğinin 0.312.3066666 numaralı hattıyla irtibat kurarak bilgi paylaşmaları, suç işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır."