Türkiye ile derdiniz ne?

Önce kanlı örgüt PKK'ya kol kanat gerdiniz. Şimdi de hain FETÖ"cüleri baştacı yapıp pasaport veriyorsunuz, ırkçı saldırılara göz yumuyorsunuz… Neden?
1. Güya 100 yıllık dostumuzsunuz ama Türkiye düsmanlarının merkezi Almanya. Bunu anlayamıyoruz.
2. 15 bin PKK'lının bize kin kusmasına, uyuşturucu satıp haraç toplamasına göz yumuyorsunuz
3. PKK adına haraç toplayan 300 dernek, bu parayla aldığı silahlarla insanlarımızı öldürüyor.
4. BND ajanlarınız Kandil'e gidip PKK'ya Alman roketlerini kullanma eğitimi veriyor, göz yumuyorsunuz.
5. PKK'nın İran kolu PJAK, Almanya'da teröristleri eğitiyor, seyirci kalıyorsunuz.
6. Kentlerin göbeğinde 'Kürt aile şenliği' adı altında, Türkiye'ye nefret mitinglerine izin veriyorsunuz.
7. Teröristler canlı yayına bağlanıp kin kusuyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a izin vermiyorsunuz.
8. Türkiye'ye ihanet eden Can Dündar'a kucak açıyorsunuz, oturum izni ve pasaport veriyorsunuz.
9. 15 Temmuz gecesi kanlı bir darbe girişimi yapan terör örgütü FETÖ'nün mensuplarına kucak açtınız.
10. Türkiye düşman bütün unsurları masumlaştırdınız, Türk ve İslam düşmanı bir medya yarattınız.
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Almanyanın başına gelmedimi anlamaz terörden bende almanyada seçme hakkı olan tüm türk kardeşlerime sesleniyorum ALMANYA İÇİN ALTERNATİF (aşırı sağçı parti) bu partiye oy verin de almanyada biraz kendi içinde bu aşırı sağcı parti ile bir uğraşsın bakalım nasılmış bir terör partisiyle uğraşmak inanın o partiyi bir senede kapatırlar
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