  1. Yüzde 'yüz' acı!
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cuntacı binbaşı çıktı

’nün nde Tekirdağ’da görevli olan Binbaşı ’nın, Genelkurmay’da cuntacılara destek verdiği ortaya çıktı. kıyafetli Balcı’nın Karargah’a giren halka silahla ateş açtığı belirlendi...

Sivil cuntacı binbaşı çıktı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturması kapsamında, Genelkurmay Karargahı'nda 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerdeki esrarengiz lerin tespitine yönelik titiz bir çalışma yürüten savcılık, önemli bir ayrıntıya ulaştı. FETÖ kalkışmasının ardından gözaltı ve operasyonlar için düğmeye basılırken, Yenikent'te aracıyla ilerleyen , polis çevirmesinde asker olduğunun tespit edilmesinin ardından gözaltına alındı. Tutuklanması talebiyle mahkeme sevk edilen Balcı, hakim sorgusunda, "Babamla birlikte akşam evimizin karşısında bulunan parka spora çıktık. Bu sırada jetlerin uçtuğunu gördük. Eğitim uçuşu olduğunu değerlendirdim. Ertesi gün polis çevirmesi vardı, kimliğimi gösterdikten sonra beni gözaltına aldılar" savunmasında bulundu. Hakimin, "15 Temmuz gecesi bir yere çıktın mı, Genelkurmay'a falan gittin mi?" şeklindeki sorusuna ise Balcı, "O gece evdeydim, olayları basından takip ettim. Dışarı çıkmadım" cevabını verdi. Balcı, serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında, Genelkurmay Karargahı'nda yaşananlara ilişkin güvenlik kameralarındaki yer alan personelin tespiti için bilirkişiler görevlendirildi. Görüntüleri detaylı olarak inceleyen uzmanlar, sivil kıyafetli bir şahsın Genelkurmay Karargahı'na girdiğini ve elinde silahla cuntacılara destekte bulunduğu belirlendi. Sivil giyimli şahsın, adli kontrolle serbest bırakılan ve Tekirdağ 8. Mekanize Piyade Tugayı Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Gökhan Balcı olduğu tespit edildi. Tekirdağ'da görevli olmasına rağmen Genelkurmay Karargahı'nda darbe faaliyetlerine katılan Balcı'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından da Tekirdağ'daki görevine devam ettiği anlaşıldı. Saat 01.10 sıralarında kaydedilen görüntülerde elinde silah olmayan Balcı'nın ilerleyen saatlerde uzun namlulu silahla Karargah'ta dolaştığı, ardından Genelkurmay'a gelen halka ateş attığı belirlendi.



KARDEŞİ DE TERÖRİST
Yapılan operasyonla gözaltına alınan Balcı, Ankara'ya getirildi.Balcı'nın kardeşi de terörist çıktı. Astsubay Halil Burak Balcı'nın kalkışmanın merkezi olarak gösterilen 'ndeki faaliyetlere katıldığı bildirildi.


Yüksel TEMEL
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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