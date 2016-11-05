Sivil cuntacı binbaşı çıktı

FETÖ’nün darbe girişiminde Tekirdağ’da görevli olan Binbaşı Gökhan Balcı’nın, Genelkurmay’da cuntacılara destek verdiği ortaya çıktı. Sivil kıyafetli Balcı’nın Karargah’a giren halka silahla ateş açtığı belirlendi...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖdarbe girişimi soruşturması kapsamında, Genelkurmay Karargahı'nda 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerdeki esrarengiz sivillerin tespitine yönelik titiz bir çalışma yürüten savcılık, önemli bir ayrıntıya ulaştı. FETÖ kalkışmasının ardından gözaltı ve operasyonlar için düğmeye basılırken, Yenikent'te aracıyla ilerleyen Gökhan Balcı, polis çevirmesinde asker olduğunun tespit edilmesinin ardından gözaltına alındı. Tutuklanması talebiyle mahkeme sevk edilen Balcı, hakim sorgusunda, "Babamla birlikteakşam evimizin karşısında bulunanparka spora çıktık. Bu sırada jetlerinuçtuğunu gördük. Eğitim uçuşuolduğunu değerlendirdim. Ertesigün polis çevirmesi vardı, kimliğimigösterdikten sonra beni gözaltınaaldılar" savunmasında bulundu. Hakimin, "15 Temmuz gecesibir yere çıktın mı, Genelkurmay'afalan gittin mi?" şeklindeki sorusuna ise Balcı, "O gece evdeydim, olaylarıbasından takip ettim. Dışarı çıkmadım" cevabını verdi. Balcı, serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında, Genelkurmay Karargahı'nda yaşananlara ilişkin güvenlik kameralarındaki yer alan personelin tespiti için bilirkişiler görevlendirildi. Görüntüleridetaylı olarak inceleyen uzmanlar,sivil kıyafetli bir şahsın GenelkurmayKarargahı'na girdiğini veelinde silahla cuntacılara destektebulunduğu belirlendi. Sivil giyimli şahsın, adli kontrolle serbest bırakılan ve Tekirdağ 8. Mekanize Piyade Tugayı Komutanlığı'nda görevli BinbaşıGökhan Balcı olduğu tespit edildi. Tekirdağ'da görevli olmasına rağmen Genelkurmay Karargahı'nda darbe faaliyetlerine katılan Balcı'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından da Tekirdağ'daki görevine devam ettiği anlaşıldı. Saat 01.10 sıralarında kaydedilen görüntülerde elinde silah olmayan Balcı'nın ilerleyen saatlerde uzun namlulu silahla Karargah'ta dolaştığı, ardından Genelkurmay'a gelen halka ateş attığı belirlendi.
KARDEŞİ DETERÖRİST Yapılan operasyonla gözaltına alınan Balcı, Ankara'ya getirildi.Balcı'nın kardeşi de terörist çıktı. Astsubay Halil Burak Balcı'nın kalkışmanın merkezi olarak gösterilen Akıncı Hava Üssü'ndeki faaliyetlere katıldığı bildirildi.
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