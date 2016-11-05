Diyarbakır Valiliğinin, saldırıyı PKK'nın gerçekleştirdiği yönündeki açıklamasına dayanak gösterdiği, Rojyar, Andok, Ararat, Akdağ, Agiri ve Rojhat çağrı kodlarının kullanıldığı 09.19-09.35 saatlerindeki telsiz görüşmelerinde, teröristlerin birbirleriyle saldırının nasıl ve kim tarafından düzenlendiğini en ince detaylarına kadar paylaştıkları belirlendi.

Teröristlerin Rojyar ve Andok çağrı kodlarını kullanılarak yaptıkları görüşmede, arazi şartlarından dolayı başlangıçta irtibat kurmakta zorlandıkları anlaşıldı. Telsiz kayıtlarından bazı bölümler şöyle:

Rojyar: Sizin bu eylem ile ilgili bilginiz var mı?

Andok: Evet, evet.

Rojyar: Tamam peki, ayrıntı var mı?

Andok: Ya dedim ki fedai eylemidir.

Rojyar: Fedai eylemi mi?

Andok: Evet, evet.

Rojyar: Tamam anlaşıldı. Alışer devrede mi?

Andok: Biz sesini almadık.

Aynı gün başka frekanstan 09.25-09.26 saatlerinde Ararat ve Rojhat çağrı kodları kullanılarak teröristler arasında gerçekleşen görüşmede ise örgüt üyelerinin saldırıyı gerçekleştiren grubu tespit etmeye çalıştıkları belirlendi. Bu görüşmenin kayıtlarında teröristler arasında şu diyaloglar yer aldı:

Rojhat: Andok'a çağrı yaptık.

Ararat: Tamam.

Rojhat: Bir şey diyor musunuz?

Ararat: Yok. Basına yansıyan eylem fedai eylemidir. Tamam.

Rojhat: Basına yansıyan değil mi?

Ararat: Doğrudur.

Rojhat: Tamam arkadaş.

Ararat: Tamam, diğerinde sicil falan atarız.

Rojhat: Tamam peki. Andoklar bugün bilgi verirler mi?

Ararat: Vallahi zor.

Rojhat: Tamam yani, Andokların tarafındaki arkadaşlar yaptı değil mi?

Ararat: Evet. Evet.

Rojhat: Tamam.

Andok ve Agiri kodlarıyla teröristlerin bu sabah 09.30-09.35 saatlerinde gerçekleştirdiği telsiz görüşmesinde ise terör saldırısının detayları şöyle paylaşıldı:

Andok: Arkadaşlar ayın 4'ünde sabah saat 08.05'te yaklaşık 3 ton patlayıcı yüklü bir araçla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet binası ve terörle mücadele binasına yönelik fedai bir eylem düzenliyor.

Agiri: Tamam.

Andok: Patlama sırasında yoldan geçen bir otobüs ve transit de etkileniyor. Bu eylemi Kemal Hunres arkadaş gerçekleştiriyor. Bu eylem başkan üzerindeki tecrit, Türk devletinin saldırıları, Rojova'nın işgali, kuzey kalkına yönelik yapılan saldırı ve bu son süreçte şehit olan arkadaşların intikamı için yapılmıştır.

Agiri: Tamam.

Ararat: Andok.

Andok: Dinliyorum,

Ararat: Onu (Saldırı gerçekleştiren terörist Kemal Hunres) Kemal Hakkari diye ver raporlarında, öyledir tamam mı.

Andok: Tamam arkadaş.

Andok ve Akdağ kodları arasında bu sabah 09.19-09.24 saatlerinde yapılan telsiz görüşmesinde de güvenlik güçlerinin operasyonlarının devam ettiği bilgisi paylaşılarak saldırının planlandığı gibi gerçekleştiği belirtildi.

Andok: Bu araç tam yerde patladı değil mi?

Akdağ: Doğru.

Andok: Ya diyorlar bir araç engellemiş, kaza olmuş

Akdağ: Yok yok, öyle bir şey var ama...

Andok: Yani tam hedefine ulaşmış. Peki arkadaş dışarı çıkmış mı yoksa...

Akdağ: Vallahi bilgi yok ama.

Andok: Şehit Brusk mu?

Akdağ: Doğru.

Andok: Oldu, tamam.

ULUSLARARASI HABER AJANSI YALAN HABERLE PKK'YI AKLAMAYA ÇALIŞMIŞTI

AA muhabirinin konuya ilişkin bilgi aldığı kaynaklar, saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiğini öne süren uluslararası bir haber ajansının referans aldığı Mısır asıllı muhabir Ahmet Aboulenein'in bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberde, patlayıcı yüklü aracın park halinde olduğunun belirtildiğine dikkati çekti. Kaynaklar, bu tür çelişkilerin yer aldığı haberin kasıtlı yazıldığı ve asılsız olduğunu kaydetti.



