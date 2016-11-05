Örgüt yavaş yavaş çözülmeye başladı

FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak, "Cumhurbaşkanımız ve başbakanımızın, FETÖ üyelerine 'itirafçı olun' çağrılarının faydası oldu, örgüt yavaş yavaş çözülmeye de başladı" dedi. Yargıdaki itirafçıların sayısının 300'ün üzerine çıktığını belirten Başsavcı Kodalak, tutuklanan hâkim ve savcılardan yaklaşık 100'ünü itirafçı olmaları nedeniyle tahliye ettiklerini söyledi. Kodalak, şu anda cezaevinde hâkim ve savcılardan itirafçı olup da tutukluluğu devam eden kimse kalmadığını aktardı. Kodalak, doyurucu, ikna edici, örgütün çözülmesine yardımcı bilgiler içeren itiraflarda bulunan, aralarında üst düzey yargı üyelerinin de bulunduğu hâkim ve savcıların bırakıldığını kaydetti. Kodalak, "Tutuklu hâkim ve savcılardan itirafçı olan herkesi bırakıyoruz ama verdiği bilgilerin bizim tarafımızdan itibarlı kabul edilmesi lazım. Yoksa bildiğimiz ifadeleri tekrarlarsa bu kişileri itirafçı olarak kabul etmiyoruz. Örgütün yapısı, örgüt elemanları ve işleyişi hakkında doyurucu bilgi verenleri itirafçı kabul edip tahliye ediyoruz. Askerler gibi darbeye bizzat karışanlar hariç tüm itirafçıları serbest bırakıyoruz" dedi.

BATMAZ'LA 'SİVİL AYAĞI' AYDINLATTIK

Başsavcı Harun Kodalak, Kemal Batmaz'ın son görüntüleriyle birlikte darbenin sivil ayağı ve karanlık yüzünü ortaya çıkardıklarını belirtti. Kodalak, "Bu teşebbüsün sivil ayağında sadece Adil Öksüz'ün olması mümkün değil. Orada bir ekip var. Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç. Batmaz'ın rolünü önceden bilmiyorduk. Hatta o yüzden L 1 koğuşuna aldık. Adamın ne kadar derin olduğunu delillendirerek ortaya çıkardık" dedi.