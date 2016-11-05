İslam dünyasının çeşitli ülkelerinden gelen kanaat önderleri, İstanbul'da düzenledikleri "Musul'un Sesi Konferansı" sonuç bildirisini Türk yetkililere iletmek üzere, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay'ı ziyaret etti.

Uluslararası Siyasi Forum'un organizasyonuyla İslam dünyasının çeşitli ülkelerinden gelen kanaat önderleri, geçtiğimiz hafta İstanbul'da "Musul'un Sesi Konferansı"nda bir araya geldi.

Aktay'a heyet tarafından yapılan açıklamada, Musul'u kurtarma operasyonunda Türkiye'nin bulunmasının, yaşanması muhtemel mezhep çatışmaları veya etnik temizliğe karşı en önemli garantiyi oluşturduğuna dikkat çekildi. Bağdat yönetiminin, koalisyon güçlerinin DEAŞ'e karşı Musul operasyonuna katılmasına ses çıkarmadığı halde, Türkiye'nin Musul'daki varlığını sorgulamasının ve uluslararası toplumu Türkiye aleyhine kışkırtmasının anlamsız olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin, Musul'la ilgilenmesinin ve bu coğrafyada bulunarak operasyonlara katılmasının en meşru hakkı olduğunu anımsatılarak, Türkiye dışındaki diğer bütün ülkelerin Musul'a olan ilgilerinin karşılıklı çıkar hesaplarından öteye geçmediği ve Musul'da gerçekleşmesi muhtemel insani sorunların önemine dikkat çekildi.

Bölgede doğan bütün sıkıntılarda, Türkiye'nin tek güvenilen ülke olduğu belirtilerek, Türkiye'nin Musul'dan, dolayısıyla operasyonlardan uzak tutulmaya çalışılmasının anlamsızlığına işaret edildi.

TÜRKİYE'NİN MUSUL POLİTİKASINA GÜÇLÜ DESTEK

"Musul'un Sesi Konferansı"nın sonuç bildirisinde, şu ifadelere yer verildi:

"- Musul'da olanlar, Yemen'den Suriye'ye, Körfez'den Lübnan'a kadar uzanan bölgede yaşayan bütün milletlere karşı bir komplodur.

- Irak'taki Sünni halkı ezen, onların devrimlerine zarar veren ve yaklaşık iki senedir Irak'taki Sünnilerin adil taleplerini görmezden gelen DEAŞ'ın uygulamaları asla kabul edilemez.

- Irak'taki Sünni halka karşı uygulanan mezhepçilik de kabul edilemez. Cinayet ve ayrımcılık başta olmak üzere, toplumsal dışlama ve göçe zorlama gibi sebeplerle Sünniler, topraklarını bırakıp Irak dışına göç etmek zorunda bırakıldılar.

- İran'ın, Irak'ın içişlerine müdahaleleri kabul edilemez. Irak Arapçılığı ve oradaki Sünniliğe karşı belirgin olan bu tehdidin karşısında, herhangi bir rolü olmayan ve sadece seyirci kalan Arap ülkelerinin kayıtsızlığı da ibretlik bir durumdur.

- İslam'ın en eski şehirlerinden biri olan Musul'un, DEAŞ'tan kurtarılması bahanesiyle, aslında, yıkımını hedefleyen, etnik yapısı, coğrafyası, mezhebi, demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan bir savaşı reddediyoruz.

- Türkiye'nin kendi ulusal güvenliğini korumak için mezhepçilik ve etnik planların karşısında durmasını kuvvetle destekliyoruz. Bu arada İran'ın bölgedeki dengeleri ihlal eden, Irak'ı bir bölgesel çatışmalar alanı haline getiren, bunun yanı sıra yayılmacılık politikası gütmesini, sorunların en önemli kaynaklarından biri olarak görüyoruz.

- Katılımcılar, ister resmi güçlerden, ister Haşdi Şabi güçlerinden, isterse de Peşmerge veya diğerlerinden olsun, Musul halkına karşı olan tüm ihlallerden, Bağdat hükümetini ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanını sorumlu tutar.

- Musul'daki sivil halka karşı yürütülen savaştan ve acımasız mezhepçi eylemler yürüten silahlı milislerden, yasal, insani ve etik yönden, uluslararası koalisyonun başındaki ABD, İngiltere, Fransa ve diğerleri de sorumludur.

- Katılımcılar, Müslüman halklardan ve onların başındaki alimler, aydınlar ve entelektüellerden, Musul'daki kardeşlerini desteklemek ve Irak'ta Sünnilere uygulanan zulmü engelleyebilmek için kendi hükümetlerini harekete geçirme yönünde kararlı davranmalarını talep ederler."

BİLDİRİYE İMZA ATAN İSİMLER

Musul'un Sesi Konferansı sonuç bildirisine, Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Yusuf El-Kardavi, Suriye İslam Konseyi Başkanı Şeyh Uame el Rufai, Yurt Dışı Filistin Alimleri Birliği Sekreteri Dr. Nevvaf El-Tekruri, Ümmetin Kurtuluşu Konferansı Genel Koordinatörü Şeyh Gazi Al-Tevbe, Irak Alimler Birliği Şeyh Abdulhamid Al-Ani, Ehli Sünnet Alimleri Birliği Başkan Vekili Şeyh Muhammed Musa Al-Şerif, Ezher Üniversitesi İnançlar ve Karşılaştırmalı Dinler Profesörü Şeyh Amr Abdulaziz, Müslüman Alimler Birliği Yüksek Kurulu Üyesi Şeyh Haşim Barkaş, Mısır Vakıflar Bakanı Eski Müsteşarı Şeyh Muhammed Al-Sagir, Yemen Parlamento Vekili Şeyh Hamid Al-Ahmar, Irak Direnişi Siyasi Konseyi Genel Sekreteri Şeyh Ali Al-Cuburi, Mısır Yapılandırma ve Kalkınma Partisi Başkanı Tarık Al-Timur, Türkiye İşleri Uzmanı ve MÜSİAD Derneği Başkan Vekili Gazvan Al-Masdari, Uluslararası Siyasi Forum Başkanı Casim Al-Avn, Uluslararası Siyasi Forum Genel Sekreteri Seyyif İslam Al-Gameri, Mısır Yapılandırma ve Kalkınma Partisi Siyasi Müsteşarı Usame Rüşdi, Bağdat Araştırma Merkezi Başkanı As'ad Süleyman, Irak Sünni Halk Hareketi Sözcüsü Şeyh Farul Al-Zafiri, Iraklı Müfekkir ve Eski Parlamento Üyesi Amr Abdussettar, Mısır Yapılandırma ve Kalkınma Partisi Siyasi Büro Üyesi Seyyif Eşref Tevfik, Iraklı Araştırmacı ve Siyasi Analist Visam Al-Kubeysi, Uluslararası Avukatlar Birliği Başkan Yardımcısı Şeyh Hasan Al-Delimi, Eski Parlamento Üyesi Taha Al-Lehibi, Yapılandırma ve Kalkınma Partisi Basın Müsteşarı Seyyid Halid Al-Şerif ile Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Üyesi Seyyid Ahmed Ruşdi, imza attı.