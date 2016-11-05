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'dan Kürtlere ağır hakaret

HDP eski milletvekili , terör destekçisi HDP'li vekillerin tutuklanmasının ardından yapılan provokatif çağrılara uymayan Kürt vatandaşlara sosyal medya hesabından ağır hakaretler etti.

Hasip Kaplandan Kürtlere ağır hakaret

Terör soruşturması kapsamında, Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve bazı HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasının ardından, sosyal medya üzerinden provokatif çağrılar yapıldı.

HDP'lilerin provokatif çağrılarına karşılık vermeyen Kürt vatandaşlar, yine HDP'lilerin hedefi oldu.

HDP eski milletvekili sosyal medya hesabından, sokak çağrılarına uymayan Kürt vatandaşlara hakaret ederek, "Kürdün yavşağına,iktidar uşağına, tırşıkçısına yazıklar olsun; keklik soylulara" diye yazdı.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi 12:52
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