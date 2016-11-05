Terör soruşturması kapsamında, Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve bazı HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasının ardından, sosyal medya üzerinden provokatif çağrılar yapıldı.
HDP'lilerin provokatif çağrılarına karşılık vermeyen Kürt vatandaşlar, yine HDP'lilerin hedefi oldu.
HDP eski milletvekili Hasip Kaplan sosyal medya hesabından, sokak çağrılarına uymayan Kürt vatandaşlara hakaret ederek, "Kürdün yavşağına,iktidar uşağına, tırşıkçısına yazıklar olsun; keklik soylulara" diye yazdı.
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