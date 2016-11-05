  1. Örgüt yavaş yavaş çözülmeye başladı

Hainler için ‘’ emri

Yeni güvenlik konseptinde son aşama: lara ve canlı lara karşı teyakkuza geçildi. Yeni konsepte göre “yasak bölgeye” giren şüpheli araçlar ulacak

Hainler için ‘vur’ emri
Terör örgütleri ve lı araçlarla ve larla gerçekleştirdiği lara karşı " emri" verildi. Artık, bölgesinde, sokağa çıkma yasağının olduğu yerlerde, Irak ve Suriye hattında şüpheli görülen araç veya kişiler, gerektiğinde eylem yapamadan vurularak etkisiz hale getirilecek. Terör örgütlerine yönelik hem yurtiçinde hem de yurtdışında amansız bir veren Türkiye, canlı bomba ve bombalı araçlara karşı da teyakkuza geçti. Özellikle PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin bombalı araç ve canlı bombalarla gerçekleştirdiği saldırılar, güvenlik güçleri ve vatandaşlar için büyük risk oluşturuyor.

"VUR EMRİ" VERİLDİ
Yeni güvenlik konseptine göre terör örgütlerini yurtiçinde ve sınır ötesinde kaynağında yok etmeyi hedefleyen Ankara, canlı bombalara ve lara karşı da yeni bir konsept belirledi.

"DUR İHTARI" YAPILMAYACAK
Operasyon bölgesi ilan edilen, araçların ve kişilerin girmemesi gereken noktalarda canlı bomba veya bombalı araç olduğundan şüphelendiğinde tetiğe basılacak. Doğu ve Güneydoğu'da bulunan, Suriye ve Irak sınırında görev yapan güvenlik güçlerine terör örgütlerinin eylem gerçekleştiremeden etkisiz hale getirilmesi için "vur emri" verildi.

Yurtiçi ve yurtdışında sıkışan, siyasi uzantısı HDP'ye yönelik operasyonlarla nefes alamaz hale gelen , son dönemlerde bombalı araç saldırılarıyla ses getirmeye çalışıyor. Örgütün kanlı stratejisine karşı güvenlik konsepti de yeniden gözden geçiriliyor.

SABAH
Etiketler: , , , , , , , , , , , ,
  • 05 Kasım 2016, Cumartesi 01:14
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar