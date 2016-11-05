Hainler için ‘vur’ emri

Terör örgütleri PKK ve DEAŞbombalı araçlarla ve canlı bombalarla gerçekleştirdiği saldırılara karşı "vur emri" verildi. Artık, operasyon bölgesinde, sokağa çıkma yasağının olduğu yerlerde, Irak ve Suriye hattında şüpheli görülen araç veya kişiler, gerektiğinde eylem yapamadan vurularak etkisiz hale getirilecek. Terör örgütlerine yönelik hem yurtiçinde hem de yurtdışında amansız bir mücadele veren Türkiye, canlı bomba ve bombalı araçlara karşı da teyakkuza geçti. Özellikle PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin bombalı araç ve canlı bombalarla gerçekleştirdiği saldırılar, güvenlik güçleri ve vatandaşlar için büyük risk oluşturuyor.
"VUR EMRİ" VERİLDİ
Yeni güvenlik konseptine göre terör örgütlerini yurtiçinde ve sınır ötesinde kaynağında yok etmeyi hedefleyen Ankara, canlı bombalara ve şüpheli araçlara karşı da yeni bir konsept belirledi.
"DUR İHTARI" YAPILMAYACAK
Operasyon bölgesi ilan edilen, araçların ve kişilerin girmemesi gereken noktalarda canlı bomba veya bombalı araç olduğundan şüphelendiğinde tetiğe basılacak. Doğu ve Güneydoğu'da bulunan, Suriye ve Irak sınırında görev yapan güvenlik güçlerine terör örgütlerinin eylem gerçekleştiremeden etkisiz hale getirilmesi için "vur emri" verildi.
Yurtiçi ve yurtdışında sıkışan, siyasi uzantısı HDP'ye yönelik operasyonlarla nefes alamaz hale gelen terör örgütü, son dönemlerde bombalı araç saldırılarıyla ses getirmeye çalışıyor. Örgütün kanlı stratejisine karşı güvenlik konsepti de yeniden gözden geçiriliyor.
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