Bakan Tüfenkci'den çarpıcı açıklamalar

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da gerçekleşen AK Parti 6 Bölge Belediye Başkanları toplantısında HDP'li milletvekillerinin gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 154 tane milletvekili ifadeye çağrılması ile ilgili Bakan Tüfenkci, "Ne diyorlar. Biz sizin anayasanızı tanımayız. Hakiminizi tanımayız. Sen nerenin vatandaşısın Sen bu meclisin çatısı altında siyaset yapıyorsan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliği taşıyorsan anayasasına da hukukuna da mahkemesine de uyacaksın gelip ifade vereceksin, sen niye gelmiyorsun ne özelliğin var. Sen Türkiye Cumhuriyetinden üstün müsün? Sen yargıç tanımazsan yargı kendini sana tanıtır" şeklinde konuştu.
6 bölgede görevli belediyelerin çok önemli bir görevi icra ettiklerini belirten Bakan Tüfenkci, "Bütün belediye başkanlarımız çok önemli görevler yapıyorlar altıncı bölgede yer alan belediye başkanlarımız bir başka özveriyle çalışıyorlar. Bu coğrafyanın getirmiş olduğu zorlukları bir belediye başkanı olarak halkıyla beraber olmanın, halkıyla beraber yürüyerek halka hizmet etmenin güzel örneklerini gösteriyorlar. Bizler esas itibariyle gücümüzü AK Parti olarak yerel yönetimlerden alan ve yerel yönetimlerdeki başarımızla büyüyen bir gelenekten gelen partiyiz. Biz iktidara geldiğimizden bugüne hiçbir belediyeye ayrım yapmadık, bütün belediyelere payları ne ise gönderdik. Biz halkın oyuyla geldik ve halkın oyuyla da elbette gideriz. Biz hukuka da saygılıyız. Demokrasiye de saygılıyız. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bu insanlara hizmet etmeyi Hakka hizmet olarak kabul etmişiz" ifadelerini kullandı.
AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer Çakar da, 6 bölgede bulunan yerel yöneticilerin 2 konudan şikayetçi olduklarını ifade ederek, "Bir kelle koltukta siyaseti yapıyoruz diyorlar. Diğeri de arkadaşlar bilhassa resmi kurumlardan adam yerine koyulmadıklarını şikayetlerini sıkça alıyoruz" diye konuştu.
"TÜRKİYE CUMHURİYETİ MUZ CUMHURİYETİ DEĞİLDİR"
AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, yedi düvelle mücadele ettiklerini belirterek, "PKK'sı PYD'si DAEŞ'i ile yedi düveli ile mücadele ediyoruz. Biz bu mücadelemizi milletimiz için yapacağız milletimiz istediği için yapacağız ve bu mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu mücadeleyi sürdürürken yargının hukukun söylediğinin dışına da asla çıkmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti muz Cumhuriyeti değildir. Hukuk devletinin gereği neyse onu yapacağız. Eğer yargı sizi ifade vermeye çağırıyorsa gitmekle mükellefsiziniz" diye konuştu.
"TERÖRİST TAŞIYANLAR HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMEK ZORUNDA"
Doğu ve Güneydoğuda yerel yönetimlerin şehri batırmak için barikat kurduklarını söyleyen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "Hizmet yapması gereken yerlere hizmet götürmüyorlar. Hakkari'de 15 günde bir su alan yerler var. Haftada bir su akan yerler var. Cizre'de çöpler toplanamıyor. Biz iş makinelerini verdiğimiz belediye başkanımıza halka hizmet yapmasını beklerken onlar bomba taşıyor. Bunu gördük yazıldı çizildi. Terörist taşıyorlar bunu yapanlar kimse kusura bakmasın hukuk önünde hesap vermek zorundadır. Kamunun personeli kamunun makineleri ile biz millete hizmet etmek zorundayız. Eğer bunu engeller insanların huzurunu bozarsanız hukuk önünde hesap vermek zorundasınız. Efendim neden Kayyum atanıyor? Kayyum atanmasını sebebi budur" şeklinde konuştu.
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