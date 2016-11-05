Atatürk Havalimanı ana girişinde uygulama yapan polis ekipleri üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikleti durdurmak istedi. Motosiklet sürücüsü, durmayıp hızla havalimanına doğru ilerleyince polis ekipleri havaya uyarı ateş açtı. Şüphelilerden biri uyarı ateşinin ardından yakalanırken, diğeri ise motosikleti bırakıp havalimanı iç hatlar terminali otoparkına kaçtı. Olayın ardından havalimanı araç trafiğine kapatılırken, bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu diğer şüpheli de kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Havalimanında araç giriş-çıkışı normale döndü.
VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Bu gece Atatürk Havalimanında dur ikazına uymayan motosikletli 2 kişi polisimizce havaya ateş edilmek suretiyle durdurularak yakalanmıştır. İlk incelemede şahısların üzerinde herhangi bir silah veya patlayıcı madde bulunmamıştır. Havalimanı yolcu giriş ve çıkışlarına açıktır. Vatandaşlarımızın bunun dışındaki bilgilere itibar etmemelerini rica ediyorum" dedi.
THY'DEN AÇIKLAMA
Atatürk Havalimanı çıkışlı tüm seferlerimiz normal olarak yapılmaktadır.
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