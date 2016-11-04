Zırhlı servis

Terör örgütü PKK, kanla beslendi! Kundaktaki bebeği bile katletti. Doğu ve Güneydoğu'da vatandaşların hizmet almasını engellemek için her türlü hainliği gösterdi. Ambulansları ve hastaneleri bombalayan teröristler, "Çocuklar okumasın" diye okullara saldırı düzenledi. Son operasyonlarla PKK'lı hainlere darbe üstüne darbe indiren güvenlik güçleri ise Güneydoğu'daki öğrencilerin imdadına yetişti. Özel harekat polisleri, zırhlıpolis aracını, okul servis aracına çevirdi. Polisler,sağanak yağışın altında okula gidemeyenöğrencileri zırhlı polis aracıyla okulagötürüp getirdi. Ortaya çıkan görüntüler, bölgede hayatın normale döndüğünü bir kez daha gösterdi. Vatandaşlar ise çocukları okula yetiştiren özel harekat polislerine teşekkür mesajları gönderdi.
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