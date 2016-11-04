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yaktı, yıktı. Eğitim yuvalarını bile hedef aldı. Özel harekat i ise leri la a taşıdı...

Zırhlı servis
Terör örgütü PKK, kanla beslendi! Kundaktaki bebeği bile katletti. Doğu ve Güneydoğu'da vatandaşların hizmet almasını engellemek için her türlü hainliği gösterdi. Ambulansları ve hastaneleri bombalayan teröristler, "Çocuklar okumasın" diye lara saldırı düzenledi. Son operasyonlarla 'lı hainlere darbe üstüne darbe indiren güvenlik güçleri ise Güneydoğu'daki lerin imdadına yetişti. Özel harekat polisleri, aracını, okul aracına çevirdi. Polisler, sağanak yağışın altında okula gidemeyen öğrencileri zırhlı polis aracıyla okula götürüp getirdi. Ortaya çıkan görüntüler, bölgede hayatın normale döndüğünü bir kez daha gösterdi. Vatandaşlar ise çocukları okula yetiştiren özel harekat polislerine teşekkür mesajları gönderdi.
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