  1. PKK ve FETÖ’nün yeni hedefi bankalar
  2. ‘Gülen son peygamber olurdu’ bile demişler

’a gol duası

Vagner Love’a gol duası
Süper Lig'in yeni ekiplerinden , transfer döneminde 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Vagner Love ile anlaştı. Büyük umutlarla transfer edilen yıldız golcü beklenilen performansı bir türlü sergileyemedi. Bunun üzerine Alanyasporlular Derneği (ASDER) dernek lokalinde bir araya gelerek futbolcunun gol atabilmesi için imam eşliğinde dualar etti. Dua etkinliğinde oyuncunun önceki takımlarında attığı goller de dev ekranda gösterildi. Her gol sonunda ise "amin" denildi. Duanın ardından taraftarlara lokum ve bisküvi dağıtıldı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar