Vagner Love’a gol duası

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, transfer döneminde 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu VagnerLove ile anlaştı. Büyük umutlarla transfer edilen yıldız golcü beklenilen performansı bir türlü sergileyemedi. Bunun üzerineAlanyasporlular Derneği (ASDER)dernek lokalinde bir araya gelerekfutbolcunun gol atabilmesi için imameşliğinde dualar etti. Dua etkinliğinde oyuncunun önceki takımlarında attığı goller de dev ekranda gösterildi. Her gol sonundaise "amin" denildi. Duanın ardındantaraftarlara lokum ve bisküvi dağıtıldı.
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