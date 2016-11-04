Umut ışığı İtalya’da

Milyonda bir görülen Steven Jonnson Sendromu’na yakalanan Mustafa Ataseven, gözlerini kaybetmeye başladı. Kök hücre nakline ihtiyacı olan Mustafa’ya umut haberi İtalya’dan geldi. Ailesi tedavi masrafları için yardım çağrısı yaptı...
Uşak'ta yaşayan öğretmen Mehmet ve ev hanımı Naciye Ataseven'in 9 yaşındaki oğulları Mustafa geçtiğimiz yıl bademcik ameliyatı oldu. Ameliyattan bir hafta sonra ise küçük çocuğun boğazında enfeksiyon oluştu. Doktora götürülen çocuk antibiyotik kullanmaya başladı. Ancak ilaç kullanımısonrası Mustafa'nın vücudundalekeler ve yanıklar oluşmayabaşladı. Gözleri de şişerek kapandı. Yeniden hastaneye kaldırılan çocuğa doktorlar milyonda bir görülen StevenJohnson Sendromu teşhisi koydu. Amansız hastalık sonrası İzmir'de hastaneye kaldırılan Mustafa, sekiz ay tedavi gördü. Bu süreçte vücudunda oluşan yanıklar ve lekelerden kurtuldu. Ama gözlerindeki kornea tabakasının yanması nedeniyle görme yeteneğini kaybetmeye başladı. Türkiye'de ulaşabildikleri tüm kliniklere giden Ataseven ailesine tek çözüm olarak kök hücre nakli önerildi. Aile yaptığı tüm araştırmalar sonucunda nakilin Türkiye'de yapılamadığını sadece Almanya, Japonya, İtalya ve ABD'de yapıldığını öğrendi. Umut verenhaber ise İtalya'da bir kliniktengeldi. Pellegrini isimli bir doktorun Mustafa'nın tedavisini yapabileceğini söylediğini belirten baba Mehmet Ataseven şöyle konuştu: "Kendi imkanlarımızla muayene olmaya gideceğiz. Eğer tedavi süreci başlarsa bizleri zorlu bir süreç bekliyor. 2-3 milyon TL tedavi masrafı olacak. İtalya'dan umutlu bir haberle dönersek devlet büyüklerimizden gerekli desteğin yapılmasını umut ediyorum. Mustafa için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Allah yardımcımız olur inşallah" Beşiktaş taraftarı olduğunu belirten Mustafa ise, "Beşiktaş'ın maçlarınıizleyemiyorum ama dinliyorum.Gözlerim iyi olursa İstanbul'daBeşiktaş'ın bir maçını izlemeyi çokistiyorum. Okuluma gidemiyorum. Öğretmenimi arkadaşlarımı özledim. Görmeyi çok istiyorum, moralimi bozmuyorum, dua ediyorum" dedi.
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