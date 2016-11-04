Umut ışığı İtalya’da

Uşak'ta yaşayan öğretmen Mehmet ve ev hanımı Naciye Ataseven'in 9 yaşındaki oğulları Mustafa geçtiğimiz yıl bademcik ameliyatı oldu. Ameliyattan bir hafta sonra ise küçük çocuğun boğazında enfeksiyon oluştu. Doktora götürülen çocuk antibiyotik kullanmaya başladı. Ancak ilaç kullanımı sonrası Mustafa'nın vücudunda lekeler ve yanıklar oluşmaya başladı. Gözleri de şişerek kapandı. Yeniden hastaneye kaldırılan çocuğa doktorlar milyonda bir görülen Steven Johnson Sendromu teşhisi koydu. Amansız hastalık sonrası İzmir'de hastaneye kaldırılan Mustafa, sekiz ay tedavi gördü. Bu süreçte vücudunda oluşan yanıklar ve lekelerden kurtuldu. Ama gözlerindeki kornea tabakasının yanması nedeniyle görme yeteneğini kaybetmeye başladı. Türkiye'de ulaşabildikleri tüm kliniklere giden Ataseven ailesine tek çözüm olarak kök hücre nakli önerildi. Aile yaptığı tüm araştırmalar sonucunda nakilin Türkiye'de yapılamadığını sadece Almanya, Japonya, İtalya ve ABD'de yapıldığını öğrendi. Umut veren haber ise İtalya'da bir klinikten geldi. Pellegrini isimli bir doktorun Mustafa'nın tedavisini yapabileceğini söylediğini belirten baba Mehmet Ataseven şöyle konuştu: "Kendi imkanlarımızla muayene olmaya gideceğiz. Eğer tedavi süreci başlarsa bizleri zorlu bir süreç bekliyor. 2-3 milyon TL tedavi masrafı olacak. İtalya'dan umutlu bir haberle dönersek devlet büyüklerimizden gerekli desteğin yapılmasını umut ediyorum. Mustafa için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Allah yardımcımız olur inşallah" Beşiktaş taraftarı olduğunu belirten Mustafa ise, "Beşiktaş'ın maçlarını izleyemiyorum ama dinliyorum. Gözlerim iyi olursa İstanbul'da Beşiktaş'ın bir maçını izlemeyi çok istiyorum. Okuluma gidemiyorum. Öğretmenimi arkadaşlarımı özledim. Görmeyi çok istiyorum, moralimi bozmuyorum, dua ediyorum" dedi.