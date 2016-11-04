Nöbet dayağı

Sivas'ta,8'inci sınıföğrencisiH.H.Ç.'nin (13)teneffüste arkadaşıylaşakalaşırkennöbetçiöğretmen G.H.,yanlarına geldi.İddiaya göreöğretmen G.H.,öğrencileridöverek, kafalarınıtokuşturdu.Sağ gözü moraranH.H.Ç.'ninyüzüne buz konuldu. Okula çağrılan velisineise arkadaşıyla şakalaşırken çarpıştığısöylendi. Ancak oğlundan farklı bilgi aldığınıbelirten anne Suna Çenebaşı, darp raporualıp öğretmenden şikayetçi oldu. H.H.Ç."Okula gitmek istemiyorum. Bir dahadövebilir" diye konuştu.
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