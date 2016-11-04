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Nöbet dayağı

Nöbet dayağı
Sivas'ta, 8'inci sınıf si H.H.Ç.'nin (13) teneffüste arkadaşıyla şakalaşırken nöbetçi öğretmen G.H., yanlarına geldi. İddiaya göre öğretmen G.H., öğrencileri döverek, kafalarını tokuşturdu. Sağ gözü moraran H.H.Ç.'nin yüzüne buz konuldu. Okula çağrılan velisine ise arkadaşıyla şakalaşırken çarpıştığı söylendi. Ancak oğlundan farklı bilgi aldığını belirten anne Suna Çenebaşı, darp raporu alıp öğretmenden şikayetçi oldu. H.H.Ç. "Okula gitmek istemiyorum. Bir daha dövebilir" diye konuştu.
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