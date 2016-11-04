Lösemiyi tuş etti

Milli bilek güreşçisi GamzeÇınar'ın kardeşi olan Ali Çınar,6 yaşındayken lösemiye yakalandı.Sivaslı olan ailesi, minik Ali'yitedavi ettirmek için Samsun'a gitti.2010'da tedavisine başlanan Ali,2012 yılında lösemiyi yendi. İyileşenküçük Ali, ablasını örnek aldı. Ailesininyönlendirmesiyle güreşe başladı.12 yaşındaki Ali, "İleride ablamgibi dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum.Lösemiyi atlattım, şimdispor yapıyorum. Güreşte başarılıolacağımı düşünüyorum" dedi.
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