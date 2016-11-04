Lösemiyi tuş etti

Milli bilek güreşçisi Gamze Çınar'ın kardeşi olan Ali Çınar, 6 yaşındayken lösemiye yakalandı. Sivaslı olan ailesi, minik Ali'yi tedavi ettirmek için Samsun'a gitti. 2010'da tedavisine başlanan Ali, 2012 yılında lösemiyi yendi. İyileşen küçük Ali, ablasını örnek aldı. Ailesinin yönlendirmesiyle güreşe başladı. 12 yaşındaki Ali, "İleride ablam gibi dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum. Lösemiyi atlattım, şimdi spor yapıyorum. Güreşte başarılı olacağımı düşünüyorum" dedi.