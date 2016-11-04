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'Kira'nlık gece

gecesi ’nın bulunduğu ’na sivil bir araç giriş yaptı. İçinde 4 kişi vardı. Aracı kiralayan F.S. yakalandı. Cep telefonundan çıktı. Zanlının, ’daki kalkışmayı yönettiği ve askerlerden sorumlu abi olduğu vurgulandı...

Kiranlık gece
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik Türkiye genelinde operasyon başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar da düğmeye bastı. gecesi İstanbul'da yaşanan her şeyi incelemeye başladı. Soruşturmanın en önemli noktasında 1. Ordu Karargahı'nın bulunduğu Selimiye Kışlası vardı. Buna göre savcılık, kışlanın kamera kayıtlarını mercek altına aldı. 15 Temmuz gecesi saat 21:30 sıralarında kışlaya sivil bir aracın giriş yaptığını saptadı. Görüntülere göre araçta 4 kişi vardı. Araştırmada aracın Bakırköy'deki bir araç kiralama şirketinden kiralandığı ortaya çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'TAN GELDİ ...
Aracı kiralayan kişinin ise F.S. olduğu anlaşıldı. F.S., Üsküdar'daki evinde gözaltına alındı. Soruşturmada F.S.'nin sabahı memleketi Kahramanmaraş'tan İstanbul'a geldiği vurgulandı. F.S. ifadesinde, "Eşim hamile olduğu için aracı kiraladım. Doktora falan lazım oluyordu" şeklinde bir açıklama yaptı. Kiralık aracın darbe gecesi 'na neden gittiği sorusu üzerine F.S., kışla içindeki bir istihbaratçının ismini açıkladı. F.S.'nin verdiği isim, 1. Ordu'daki İstihbarat Başkanlığı'nda görevli astsubay E.S. çıktı. F.S. "Kiraladığım aracı darbe günü İstanbul'a geldikten sonra istihbarat astsubayı E.S.'ye verdim. E.S. köylümdür" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine E.S. de gözaltına alındı.

İSTİHBARAT SUBAYI DA TUTUKLANDI
E.S. ifadesinde bilgi vermekten kaçındı. Aracı, lazım olduğu için F.S.'den emanet aldığını söyleyen E.S., "Ancak bir samimiyetim yok. Uzaktan tanırım" diyerek F.S.'yi yalanladı. Savcılık, F.S.'nin bağlantılarını da incelemeye aldı. İncelemede, F.S.'nin telefonunun darbe gecesi saat 21.30'dan sonra 5 saat süreyle 1. Ordu'dan sinyal verdiği saptandı. Ayrıca F.S.'nin, telefonunda Gülen örgütünün iç haberleşme için kullandığı ByLock ve Eagle programının yüklü olduğu saptandı. F.S.'nin, 'İstanbul'daki askerlerden sorumlu imam veya abi' olduğu yönündeki bilgilere ulaşıldı. Savcılık, eldeki veriler ışığında, F.S.'nin darbe gecesi "İstanbul'daki kalkışmayı yönetmekle görevlendirilen sivil isimlerden biri" olduğunu düşünüyor.



SİVİL ARAÇ RAHATÇA KIŞLAYA GİRDİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda yer alan , 15 Temmuz günü gizemli bir trafik yaşadı. İçinde 4 kişinin bulunduğu sivil kiralık araç, rahat bir şekilde kışlaya giriş yaptı. Arabayı kiralayan F.S. ile kışlada görevli bulunan E.S. tutuklandı. Yeni bilgiler ışığında iki ismin de zaman zaman sorgulandıkları açıklandı.
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